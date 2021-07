Anticipazioni puntata della serie tv Grand Hotel – intrighi e passioni in onda domenica 25 luglio 2021 in prima serata su Canale 5:

GRAND HOTEL intrighi e passioni – trama episodio 4 seconda stagione (Ritorno al passato)

Alicia viene aiutata da Julio a scoprire la verità su quanto accaduto al padre, fino ad arrivare ad un uomo senza una mano e che scopriremo essere il patrigno di Andres. Javier ha a che fare con una donna sposata di cui sembra essere invaghito.

Alfredo è il nuovo direttore del Grand Hotel, imposto da donna Teresa che pensa in questo modo di risolvere i problemi dell’albergo; in realtà non è la soluzione giusta…

GRAND HOTEL intrighi e passioni – trama episodio 5 seconda stagione (Cecilia)

Ayala arresta Julio e aspetta da lui una testimonianza prima della condanna definitiva. La testimone è la ladra Cecilia, ovvero l’ex fidanzata di Julio. Alla fine lei Cecilia lo salverà pensando di poter derubare attraverso di lui i clienti del Grand Hotel; Julio riuscirà però a spedire Cecilia in galera, oltre che a salvarsi lui.

