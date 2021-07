Anticipazioni sesta puntata della serie tv Grand Hotel – intrighi e passioni, in onda domenica 18 luglio 2021 in prima serata su Canale 5:

GRAND HOTEL intrighi e passioni – trama episodio 2 seconda stagione (Un pianto nella notte)

Belen e Andres decidono di nascondere il neonato nell’albergo. Belen è davvero molto stanca perché contemporaneamente sta allattando due bimbi appena nati.

Alicia si reca alla taverna del paese per capire se Javier sia passato di là la sera del tentato omicidio di Andres.

GRAND HOTEL intrighi e passioni – trama episodio 3 seconda stagione (Il segreto)

Alicia ha dei dubbi sulla data esatta della morte di suo padre, Don Carlos e sospetta che il medico possa aver falsificato il certificato di morte.

Belen allatta ancora i due bambini e nel frattempo cerca di fare in modo che Andres non lavori per il pescivendolo che lo ha ingaggiato, scaricando la responsabilità su donna Angela.

Andres inizia a frequentare persone poco raccomandabili, intanto Alfredo decide di lasciare Sofia.

