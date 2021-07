Il Paradiso delle Signore 6, che fine farà PIETRO CONTI?

Nella sesta stagione de Il Paradiso delle Signore ci sarà spazio per Pietro Conti (Andrea Savorelli), figlio di Beatrice (Caterina Bortone) e nipote di Vittorio (Alessandro Tersigni)? È questo uno dei piccoli “misteri” a cui stanno tentando di dare una risposta i numerosi telespettatori della fiction daily di Rai 1. Cerchiamo dunque di fare un po’ di chiarezza sulla vicenda…

Leggi anche: Il Paradiso delle Signore 6 anticipazioni: COSIMO BERGAMINI ci sarà!

Il Paradiso delle Signore 6, rumor: Pietro non ci sarà?

Al momento, in base alle anticipazioni ufficiali rilasciate, sembra proprio che Andrea Savorelli, il giovane attore che presta il volto a Pietro, non faccia parte del cast degli episodi in onda da settembre. Il suo nome, infatti, non appare nella lunga lista degli interpreti, a differenza di quanto avveniva lo scorso anno. Uscita di scena all’orizzonte, dunque? E con quali modalità?

Muovendoci nel campo delle ipotesi, potrebbe essere che Pietro si allontani da Milano per frequentare l’Università, vista la sua età anagrafica. In tal caso, Armando Ferraris (Pietro Genuardi) si ritroverebbe in un colpo solo a dover fare a meno di due magazzinieri, data la mancanza di Pietro e di Rocco Amato (Giancarlo Commare).

Con l’assenza di Conti junior, Stefania Colombo (Grace Ambrose) perderebbe inoltre un corteggiatore, dato che il ragazzo in più di una circostanza aveva provato ad avvicinarsi a lei, senza raggiungere – a dire il vero – dei veri e propri risultati.

Il Paradiso delle Signore 6, news: Pietro comparirà almeno di tanto in tanto?

Tuttavia, non è detto che l’assenza di Pietro, qualora venisse confermata, si protragga per tutta la stagione: stando ai social, Andrea Savorelli non è stato ancora visto sul set, ma non ha nemmeno confermato la sua uscita di scena.

Chissà dunque che Pietro Conti non possa tornare al grande magazzino milanese quando le storie della sesta stagione saranno già avviate, un po’ come avverrà con Cosimo Bergamini (Alessandro Cosentini). Staremo a vedere… Per restare aggiornati su questo argomento, seguiteci su Google News andando su questa pagina e cliccando il tasto con la “stellina”.

Il paradiso delle signore: tutte le nostre news anche su Instagram (entrando da QUI) e Facebook (QUI)