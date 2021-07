Venerdì 30 luglio 2021 su Canale 5 andrà in onda la prima puntata della serie tv Ines dell’anima mia, un adattamento televisivo dell’omonimo romanzo storico scritto da Isabel Allende e ambientato nel XVI secolo tra Spagna, Cile e Perù. Vediamo insieme le anticipazioni dei primi due episodi, che Mediaset manderà in onda proprio il 30 luglio in prima serata:

Nel primo dei due episodi, intitolato Un nuovo mondo, Ines Suarez, si imbarca per il Nuovo Mondo allo scopo di cercare suo marito Juan. Arrivata nelle Indie, la strada di Ines si incrocia con quella del conquistador spagnolo Don Pedro de Valdivia, un ufficiale al servizio di Pizarro.

Nel secondo episodio, La conquista di un sogno, Ines giunge a Cusco con gli uomini di Pedro de Valdivia ma a quel punto apprende che il marito è morto. Di conseguenza Ines vorrebbe lasciare il Nuovo Mondo e chiede a Pizarro di aiutarla a rientrare in Spagna.

Aspettando la prima nave disponibile, Ines vive a contatto con gli Indi, ovvero con le popolazioni sottomesse dai conquistatori spagnoli, Intanto Pedro intende convincere Pizarro ad affidargli una spedizione per conquistare il Cile.