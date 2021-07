LA VITA promessa, la fiction torna in replica su Rai 1 | Stasera in tv

Pathos, dramma e vendetta sono gli ingredienti de La vita promessa, la fiction in quattro puntate diretta da Ricky Tognazzi che torna in replica da questa sera (19 luglio 2021) in prima serata su Rai 1, dopo aver avuto il suo primo passaggio nel 2018.

Protagonista assoluta di questo avvincente melò sentimentale e drammatico è la coraggiosa e passionale Carmela Carizzo (Luisa Ranieri), mamma di cinque figli (Michele, Rocco, Antonio, Alfredo e Maria) e moglie di Salvatore. Quest’ultimo è stato barbaramente ucciso da Vincenzo Spanò (Francesco Arca), il violento campiere (al servizio del barone Lanza, per cui lavora Carmela) da sempre ossessionato dalla donna.

Dopo l’ennesimo atto di violenza durante il quale Spanò insieme a dei complici tortura all’estremo uno dei suoi figli, Rocco, la tenace e coraggiosa protagonista prende la drastica decisione di sposarsi per procura con il veneto Matteo Schiavon per trasferirsi negli Stati Uniti d’America e sfuggire per sempre alle morbose attenzioni del suo pericoloso persecutore.

Una storia drammatica, suggestiva e di riscatto nella quale spicca il coraggio di Carmela, una madre coraggio disposta a lasciare per sempre la sua terra e le sue radici per offrire ai suoi figli una vita migliore ma soprattutto più sicura; attraverso la storia della famiglia Carizzo, ribattezzata Rizzo, la serie porta in scena la “Grande Emigrazione”, il fenomeno migratorio avvenuto a cavallo tra l’Ottocento e il primo ventennio del Novecento che ha visto milioni di italiani carichi di speranza attraversare l’oceano per cercare una vita più dignitosa nel “nuovo mondo”.

