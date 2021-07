LINO GUANCIALE, le sue prossime fiction tv

Lino Guanciale è uno degli attori italiani più apprezzati, anche per via delle numerose produzioni televisive di successo a cui ha partecipato (come Una grande famiglia, Che Dio ci aiuti, La dama velata e Non dirlo al mio capo), fino a diventare uno dei volti di punta della tv di Stato con titoli cult come L’allieva, La porta rossa e il recentissimo Commissario Ricciardi, serie che l’hanno consacrato nel cuore del pubblico italiano.

L’attore napoletano anche nella prossima stagione televisiva della Rai sarà uno dei protagonisti assoluti con due attesissimi progetti: Noi, l’adattamento italiano della serie cult statunitense This is Us, e il mystery drama Sopravvissuti, una coproduzione italiana, francese e tedesca che vanta un cast internazionale.

Nella prossima annata vedremo dunque Lino Guanciale nei panni di due personaggi diversi ma al contempo di grande impatto emotivo. Il primo è Pietro, protagonista di Noi (corrispettivo italiano dell’americano Jack Pearson) in cui è marito di Rebecca (Aurora Ruffino) e padre di tre figli. Il secondo, invece, è Luca, uno dei sopravvissuti della Arianna, una barca a vela che scompare nel nulla con a bordo dodici persone dopo una violenta e misteriosa tempesta, per poi riapparire dopo diverso tempo con solo sette sopravvissuti. Dove sono gli altri sei passeggeri? Sembra proprio che i superstiti nascondano un grande segreto…

E intanto per Lino ci sono già altri impegni all’orizzonte: nei prossimi mesi sarà infatti sul set di due importanti progetti, la terza e ultima stagione de La porta rossa e il secondo capitolo del Commissario Ricciardi. Per restare aggiornati su questo argomento, seguiteci su Google News andando su questa pagina e cliccando il tasto con la “stellina”.