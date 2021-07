Un tentativo di riavvicinamento di Serkan Bolat (Kerem Bursin) all’ex fidanzata Eda Yildiz (Hande Ercel) verrà stroncato sul nascere da Selin Atakan (Bige Onal). Quest’ultima, nelle prossime puntate italiane di Love Is In The Air, passerà infatti al contrattacco per evitare che i due protagonisti riprendano la loro relazione. Scopriamo dunque in che modo agirà…

Love Is In The Air, news: Eda scopre tutta la verità sulla morte dei suoi genitori

Come abbiamo già avuto modo di segnalare nei nostri post precedenti dedicati alle anticipazioni, tutto inizierà quando Serkan, grazie ad un frase di troppo pronunciata (guarda caso!) da Selin, confesserà ad Eda il ruolo che ha avuto il padre Alptekin Bolat (Ahmet Somers) nella morte dei suoi genitori.

Sotto shock, la ragazza sceglierà di passare qualche giorno lontana da Istanbul con le sue amiche, ma poi farà ritorno in città e presenterà al Bolat un nuovo contratto, che gli chiederà di firmare prima ancora di leggerlo.

In pratica, in base al nuovo accordo, Serkan potrà parlare a Eda soltanto di questioni puramente lavorative e non dovrà avvicinarsi a lei per nessun motivo. In questa situazione, già di per sé incerta, si muoverà quindi Selin, che comunicherà alla stampa che i due piccioncini hanno rotto già da diverse settimane.

Di lì a poco, tutto sarà dunque destinato a precipitare, anche se Serkan non vorrà arrendersi all’idea di avere perso per sempre la donna che ama…

Love Is In The Air, spoiler: Serkan cerca di riavvicinarsi a Eda

Eh sì: un primo tentativo di approccio, avverrà nel corso di una raccolta a scopo benefico organizzata dalla madre Aydan (Neslihan Yeldan) e da Nesylin, la madre di Ferit (Cagri Citanak). Nello specifico, la signora Bolat metterà all’asta il figlio, Engin (Anıl İlter), Ferit e Efe (Ali Ersan Duru) al fine di raccogliere fondi per costruire diversi centri di studio per ragazze in difficoltà.

Dato che non vorrà assolutamente saperne di passare la serata con una sconosciuta, Serkan offrirà la cifra più alta per “uscire con lui” e, subito dopo, svelerà l’arcano a Eda, chiedendole di raggiungerlo non appena sarà finito l’evento di Aydan nel ristorante indicato all’interno di una busta.

Da un lato Eda non saprà se accettare o meno l’invito di Serkan, dall’altro Selin avrà modo di assistere a tutta la scena e, approfittando del caos derivato da una sfilata, entrerà in contatto con la borsa della “rivale” e sostituirà il bigliettino che le ha dato Bolat con uno dove ci sarà scritto un ristorante diverso rispetto a quello scelto dall’architetto.

Love Is In The Air, trame: Selin riesce a sabotare l’incontro tra Eda e Serkan

Quale sarà dunque il risultato finale? Alla fine, ad avere la meglio sarà Selin. Eda sceglierà infatti di accettare l’invito di Serkan, ma ovviamente si presenterà nel ristorante sbagliato e crederà che l’uomo le abbia dato buca.

Dello stesso avviso, purtroppo, sarà anche Serkan, il quale comunicherà ad Engin che, da quel momento, rispetterà ogni clausola del contratto che gli ha dato la Yildiz, non forzando più la mano per arrivare ad una rappacificazione.

Eda e Serkan decideranno dunque di non rinfacciarsi a vicenda la mancata serata, motivo per cui Selin sembrerà farla franca… ma fino a quando durerà la bugia? Per restare aggiornati su questo argomento, seguiteci su Google News andando su questa pagina e cliccando il tasto con la “stellina”.