Nelle prossime puntate italiane di Love Is In The Air, gli architetti Engin Sezgin (Anıl İlter) e Pırıl Baytekin (Başak Gümülcinelioğlu) prenderanno una decisione piuttosto importante sulla loro relazione. I due decideranno infatti di andare a convivere, ma presto sorgeranno i primi problemi che porteranno Serkan Bolat (Kerem Bursin) a scoprire qualcosa di estremamente importante su Eda Yildiz (Hande Ercel)…

Leggi anche: LOVE IS IN THE AIR, anticipazioni puntata di lunedì 2 agosto 2021

Love Is In The Air, news: Engin vuole che Piril conosca sua madre…

Se diamo uno sguardo alle anticipazioni, scopriamo che tutto inizierà nel momento in cui, in una determinata notte, Engin svelerà a Piril che ha parlato a sua madre del rapporto che è nato tra di loro. Come facilmente prevedibile, la donna sarà particolarmente scossa dall’affermazione del proprio compagno, tant’è che gli farà presente che si erano ripromessi di mantenere segreto il fidanzamento ancora per un po’.

Tuttavia, Engin non vorrà più saperne di mantenere il mistero sul fatto che ama Piril. Quest’ultima dovrà quindi accettare l’idea che, da lì a qualche giorno, il compagno le presenterà ufficialmente la “suocera”. La rossa si farà però prendere dal panico e la situazione assumerà dei toni decisamente comici…

Love Is In The Air, trame: Engin e Piril chiedono aiuto a Aydan

Eh sì: vi anticipiamo infatti che, per far sì che la compagna non si faccia cogliere impreparata, Engin penserà di rivolgersi ad Aydan (Neslihan Yeldan) affinché finga almeno per qualche ora di essere sua madre e simuli il primo incontro con Piril. Tuttavia, proprio in quel giorno, la signora Bolat avrà trovato ospitalità a casa di Ayfer (Evrim Dogan) a causa del tradimento subito dal marito Alptekin (Ahmet Somers), così l’architetto e la fidanzata – pur di chiedere tale favore – si troveranno a trascorrere una serata piuttosto affollata nel domicilio di Eda.

A quel punto non mancheranno vari equivoci, che verranno a crearsi sopratutto quando Melo (Elçin Afacan) dirà a una sconvolta Ayfer che probabilmente anche Serkan è andato da loro a chiedere la mano di Eda! Ma, a parte ciò, Engin potrà finalmente dire a qualcuno che è innamorato di Piril, anche se Aydan lo gelerà dicendogli che ormai tutti quanti si erano resi conto del loro fidanzamento…

Tuttavia, questi momenti divertenti si riveleranno di fondamentale importanza anche per un significativo riavvicinamento tra Eda e Serkan…

Love Is In The Air, spoiler: Serkan fa una scoperta su Eda

Nel bel mezzo della serata, Serkan e Eda si troveranno infatti a parlare della loro mancata cena. Ricordate? Nei nostri precedenti post, vi abbiamo parlato infatti di un invito che Bolat rivolgerà alla Yildiz: un incontro che verrà sabotato dalla gelosa Selin (Bige Onal), la quale troverà il modo di scambiare un bigliettino che Serkan darà a Eda e farà sì che quest’ultima vada in un ristorante diverso rispetto a quello indicato dall’ex.

Tra una recriminazione e l’altra, Serkan capirà quindi che Eda si è recata all’appuntamento che le aveva dato, ma che non ha potuto incontrarlo perché qualcuno ha scambiato il biglietto con su scritta la giusta direzione. Dato che ormai sarà venuto fuori il coinvolgimento di Alptekin nella morte dei genitori della ragazza, Bolat non mollerà quindi la presa con la Yildiz e le dirà che è necessario recuperare quell’incontro perduto.

Il tutto avverrà mentre il nostro protagonista inizierà ad avere dei pensieri sull’ipotetico “sabotatore” – o forse sarebbe meglio dire sabotatrice? – del suo appuntamento con Eda… Per restare aggiornati su questo argomento, seguiteci su Google News andando su questa pagina e cliccando il tasto con la “stellina”.

Tutte le nostre news anche su Instagram (entrando da QUI)