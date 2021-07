Anche se farà di tutto per allontanarla, Serkan Bolat (Kerem Bursin) non riuscirà proprio a fare a meno della sua amata Eda Yildiz (Hande Ercel). Nelle prossime puntate italiane di Love Is In The Air, il bell’architetto troverà infatti ogni pretesto pur di stare al fianco della donna, anche se non potrà fare un ulteriore passo per chiederle di stare nuovamente insieme. Una situazione di “stallo” che terrà banco per parecchio tempo nella telenovela turca…

Love Is In The Air, news: ecco perché Serkan lascerà Eda

Come abbiamo già avuto modo di anticipare in precedenza ai nostri lettori, Serkan deciderà di troncare la relazione con Eda appena scoprirà che il padre Alptekin (Ahmet Somers) è coinvolto nella morte dei suoi genitori. Tuttavia, la Yildiz continuerà a lavorare alla Art Life su richiesta del nuovo socio Efe Akman (Ali Ersan Duru), motivo per cui Bolat si troverà a dover interagire con la ex ogni giorno.

Contemporaneamente a ciò, Serkan non se la sentirà più di vivere sotto lo stesso tetto dei genitori poiché non riuscirà a perdonare Alptekin per aver insabbiato l’incidente dove sono morti la madre e il padre di Eda. L’uomo comunicherà quindi la sua decisione a Aydan (Neslihan Yeldan) e troverà in pochissimo tempo un nuovo posto in cui stare. A sorpresa, Serkan sceglierà di passare la prima sera nella nuova casa in compagnia di Eda…

Love Is In The Air, spoiler: Serkan non riesce proprio ad allontanarsi da Eda

Eh sì: in base a quanto dicono le anticipazioni, Serkan si presenterà nella biblioteca dell’Università, dove Eda avrà appena cominciato a frequentare l’ultimo anno del corso per laurearsi grazie al lavoro che le ha offerto Efe. Con un modo di fare insistente, Bolat convincerà dunque la Yildiz a seguirlo nella nuova abitazione, sottolineando che insieme potranno finire più in fretta un lavoro urgente per la Art Life.

Durante quei momenti, Eda sarà quindi ancora più confusa nel momento in cui capirà che Serkan ha conservato alcune fotografie del periodo in cui erano una coppia, ma non si azzarderà a chiedere all’uomo ulteriori spiegazioni sulla loro rottura. Comunque sia, la ragazza si troverà a dover interagire ancora con l’ex fidanzato…

Love Is In The Air, trame: Eda vuole aiutare Serkan a smascherare Efe

In primis, possiamo anticiparvi che il giorno successivo Eda si recherà nell’abitazione di Serkan con Seyfi (Alican Aytekin) e Aydan (che riuscirà a lasciare la sua tenuta soltanto quando berrà inavvertitamente una dose massiccia di un tè “calmante”). In quell’occasione, la Yildiz scoprirà però che la casa di Bolat è di proprietà dell’azienda, ragione per la quale dovrà trascorrere lì alcune notti in compagnia di Selin (Bige Onal), rimasta senza un posto in cui dormire a causa di un problema tecnico da risolvere.

Ad ogni modo, nonostante tutti questi intoppi, Eda accetterà di aiutare Serkan a scoprire se Efe sia davvero coinvolto nel crollo di un tetto ricostruito dall’Art Life per due prestigiosi clienti. Un’occasione che permetterà ai due protagonisti di passare ancora del tempo insieme… Per restare aggiornati su questo argomento, seguiteci su Google News andando su questa pagina e cliccando il tasto con la “stellina”.