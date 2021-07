Non sarà tanto facile per Serkan Bolat (Kerem Bursin) sbarazzarsi della sua “amata” Eda Yildiz (Hande Ercel). Nelle prossime puntate italiane di Love Is In The Air, la nostra protagonista riceverà infatti una proposta di lavoro che la tratterrà alla Art Life, nonostante l’interruzione improvvisa del suo fidanzamento con il bell’architetto. Spieghiamo quindi meglio come andrà questa storyline…

Leggi anche: LOVE IS IN THE AIR, anticipazioni dal 12 al 16 luglio 2021

Love Is In The Air, news: ecco perché Serkan romperà con Eda

Le anticipazioni indicano che Serkan deciderà di interrompere il suo fidanzamento (ormai reale) con Eda quando il padre Alptekin (Ahmet Somers) gli confesserà di essere coinvolto nella morte dei genitori della ragazza. Incredulo di fronte a ciò, Bolat in un primo momento non saprà come comportarsi di fronte alla Yildiz, anche se poi opterà per una soluzione estrema.

Piuttosto che dirle che la casa crollata in cui sono morti i genitori era stata fatta costruire dal padre e dal socio Kadir, Serkan preferirà infatti farsi odiare da Eda e le dirà di aver compreso che nella sua vita non c’è spazio per una donna ma soltanto per il suo lavoro.

L’architetto caccerà quindi Eda dalla Art Life e le chiederà di non farsi vedere mai più. Si tratta di parole che la Yildiz accetterà con dolore, visto che Bolat soltanto una settimana prima le aveva impedito di partire per l’Italia, dove avrebbe potuto concludere gli studi, confessandole di essersi follemente innamorato di lei.

Love Is In The Air, spoiler: Eda accetta di lavorare con Efe!

Occhio a quello che succederà subito dopo, dato che per Eda ci sarà in serbo un’altra delusione. In tal senso, vi anticipiamo che il giorno successivo alla rottura con Serkan, Eda avrà modo di leggere per caso il cellulare della zia Ayfer (Evrim Dogan) e scoprirà con sgomento che si è messa in contatto, qualche settimana prima, con la nonna affinché muovesse le sue conoscenze e le facesse ottenere una borsa di studio per l’Italia.

Dato che avrà sempre ritenuto proprio la nonna indirettamente responsabile della morte dei suoi genitori, la Yildiz litigherà furiosamente con la zia e le dirà a chiare lettere di non intromettersi nei suoi affari.

Tutte le nostre news anche su Instagram (entrando da QUI)

Fatto sta che, proprio per via di questo litigio, Eda verrà per l’ennesima volta sfumare la possibilità di terminare il suo percorso accademico in Italia, anche se potrà contare sulla vicinanza di Efe Akman (Ali Ersan Duru), il nuovo socio della Art Life. Colpito dal suo talento di architetto paesaggista, nonostante l’assenza della laurea, l’uomo chiederà alla Yildiz di continuare a lavorare in azienda come sua assistente, infischiandosene del fatto che lei e Serkan non sono più una coppia.

Love Is In The Air, trame: Serkan e Eda in competizione!

Eda accetterà l’accordo? Ebbene sì, sopratutto per dimostrare a Serkan che non può in un colpo solo privarla dell’amore e della possibilità di lavorare fianco a fianco con Efe, uno degli architetti più stimati in Europa.

In questo modo, i nostri protagonisti continueranno a lavorare insieme alla Art Life e troveranno subito un nuovo terreno di scontro: il progetto di un albergo ecologico. Da un lato Efe e Eda dovranno realizzarne uno, mentre Serkan e alcuni collaboratori un altro. Quello che piacerà di più al cliente sarà quindi il progetto vincente… Per restare aggiornati su questo argomento, seguiteci su Google News andando su questa pagina e cliccando il tasto con la “stellina”.