Dopo gli ottimi ascolti della prima stagione, Claudio Gioè è pronto a tornare nei fortunati panni di Saverio Lamanna, protagonista di Makari, la fiction di Rai 1 tratta dai romanzi del giallista Gaetano Savatteri.

Leggi anche: VIOLA COME IL MARE, fiction con Francesca Chillemi nel futuro di Canale 5

Un successo vero e proprio, quello di Saverio Lamanna, consolidatosi settimana dopo settimana, che non solo ha permesso al segugio detective per caso di entrare fin da subito nel cuore del grande pubblico ma anche di aggiudicarsi un secondo capitolo formato da tre nuovi episodi, le cui riprese inizieranno dopo l’estate e precisamente a settembre, come Gioè ha annunciato a Uno Weekend, il programma estivo del fine settimana mattutino di Rai 1!

Tutte le nostre news anche su Instagram (entrando da QUI)

Dunque, per l’affascinante Lamanna e il suo bizzarro amico d’infanzia Peppe Piccionello (Domenico Centamore) sono in arrivo nuovi intricatissimi casi legati a tre inspiegabili omicidi: il primo riguarda Demetrio Alù, un famoso archeologo il cui corpo senza vita viene trovato nella suggestiva cornice della Valle dei Templi di Agrigento; il secondo invece parla della morte di Alberto Triassi, un boss della criminalità organizzata, mentre nel terzo e ultimo Lamanna dovrà indagare sulla morte di Teodoro Bartoli, l’affascinante capo della sua fidanzata Suleima (Ester Pantano), il quale viene trovato morto in circostanze enigmatiche. Una morte avvolta nel mistero che potrebbe mettere a dura prova la storia d’amore di Lamanna e l’intraprendente studentessa di architettura.

La messa in onda dei nuovi episodi di Makari, l’originale serie diretta da Michele Soavi e co-prodotta da Rai Fiction e Palomar (la stessa di Montalbano) è prevista per la prossima primavera, in prima serata su Rai 1. Per restare aggiornati su questo argomento, seguiteci su Google News andando su questa pagina e cliccando il tasto con la “stellina”.