Anticipazioni puntata della soap turca Mr Wrong – lezioni d’amore di martedì 13 luglio 2021 in prima serata:

Leggi anche: Mr Wrong anticipazioni: CANSU e LEVENT riusciranno davvero a sposarsi?

Ezgi è stata accusata di frode aziendale ed ora è in galera a causa di Serdar, che dice di essere innocente indicando Tolga e Irem come complici di Ezgi.

Ozgur a quel punto, pur di stare accanto a Ezgi, si auto accusa. Passata entrambi una notte in carcere, i nostri protagonisti vengono scagionati grazie a Serdar, che fa credere loro di essersi pentito, avendo denunciato alla Polizia i misfatti di Irem. Ma lo scopo di Serdar è quello di sembrare un eroe agli occhi di Ezgi, in modo da riconquistarla.

Serdar tenta di mettere in crisi Ozgur e riesce a organizzare una serie di “incidenti” ai danni del suo nuovo locale. In più, Serdar dice a Ezgi di avere in mano le prove del coinvolgimento di Tolga nell’acquisizione fraudolenta de “La gabbia” e spinge a fornire tali prove a Ozgur, in maniera tale che quest’ultimo possa ricattare tolga e riprendersi il locale. Ezgi non accetta, ma Ozgur sorprende lei e Serdar a colloquio.

Mr Wrong: tutte le nostre news anche su Instagram (entrando da QUI)