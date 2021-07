Con l’inizio di luglio 2021, cambia il palinsesto di Canale 5: come già anticipato, gli ultimi nove episodi di Mr Wrong – Lezioni d’amore verranno raggruppati in alcune megapuntate che andranno in onda in prima serata a partire dal prossimo martedì.

Invece il pomeriggio, da lunedì 5 luglio, sarà occupato dalla nuova serie turca Brave and beautiful, che ci farà compagnia nei prossimi mesi con tutto il suo carico di intrighi, passioni e colpi di scena.

Anticipazioni puntata della soap turca Mr Wrong – lezioni d’amore di martedì 6 luglio 2021 in prima serata:

Tolga arriva al nuovo locale di Ozgur e ha con sé una denuncia da consegnare alla polizia, attraverso la quale accusa Ezgi di aver diffuso dati sensibili della sua azienda a delle aziende concorrenti. Per capire come stanno le cose, la coppia, con l’ausilio di Ozan e Deniz, va all’albergo dove Ezgi ha organizzato l’evento di Serdar per chiedere le registrazioni delle telecamere di sorveglianza, ma Tolga ha già provveduto a corrompere il personale addetto alla sicurezza, che impedisce il loro l’accesso alle immagini.

I nostri protagonisti non si arrendono a quello che sta accadendo e si rendono conto che nel complotto si trova coinvolta pure Irem. A questo punto Deniz chiede le registrazioni delle telecamere a circuito chiuso dello studio legale del signor Ercument, arrivando alla verità: è stata proprio Irem a sostituire i documenti per la licenza del nuovo locale di Ozan e Ozgur.

Irem viene licenziata in tronco ma Serdar non la spalleggia e così decide di svelare alcuni suoi atti illeciti a Levent, che a sua volta vorrebbe le dimissioni di Serdar!

