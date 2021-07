Negli ultimi episodi di Mr Wrong – Lezioni d’Amore sarà possibile assistere ai preparativi di un matrimonio, anche se non è affatto detto che lo scambio dei voti nuziali vada a buon fine. Parliamo ovviamente di Cansu (Fatma Toptas) e Levent (Gurgen Oz), che arriveranno all’altare. Tuttavia, la cerimonia verrà caratterizzata da un imprevisto…

Leggi anche: BRAVE AND BEAUTIFUL sostituisce MR WRONG su Canale 5, ci siamo

Mr Wrong – Lezioni d’Amore, news: Zeynep dà la sua “benedizione” a Cansu e Levent

Come abbiamo già avuto modo di anticipare nei nostri post precedenti, la piccola Zeynep (Ada Arca) non prenderà nel migliore dei modi la notizia che il padre Levent sta per sposare Cansu. Istigata dalla madre, la bambina si infilerà quindi nella quotidianità del medico e della sua fidanzata con il chiaro obiettivo di tentare di sabotare le nozze.

Comunque sia, col trascorrere dei giorni, Zeynep inizierà a provare una profonda simpatia per Cansu, tant’è che chiederà scusa a Levent per come si è comportata e gli darà la sua personale “benedizione” per sposare la donna che ama. Partendo da questi presupposti, nulla sembrerà quindi impedire lo scambio dei voti nuziali, ma l’imprevisto sarà in agguato…

Mr Wrong – Lezioni d’Amore, trame: Zeynep e la chiacchierata con una sua coetanea

Eh sì: il giorno precedente al matrimonio, Cansu e Levent porteranno con loro Zeynep in ospedale per svolgere una breve commissione. La bimba avrà quindi modo di restare da sola per qualche minuto con una sua coetanea, che le parlerà appunto del nuovo matrimonio del padre. Neanche a dirlo, Zeynep resterà letteralmente sotto shock quando la sconosciuta le farà presente che la matrigna è rimasta subito incinta, ragione per la quale il suo papà ha deciso di mandarla in un collegio al fine di non essere un “disturbo” per la sua nuova famiglia felice.

A quel punto, Zeynep comincerà a pensare che anche il padre si comporterà in tale maniera con lei non appena Cansu diventerà sua moglie e a quel punto non sarà più così d’accordo con le imminenti nozze. Tutto questo dunque a quali tipi di risvolti porterà?

Mr Wrong – Lezioni d’Amore, spoiler: Zeynep fugge e fa saltare il matrimonio tra Cansu e Levant

Vi anticipiamo infatti che, nel giorno del matrimonio, Zeynep scapperà poco prima dell’inizio della cerimonia e lascerà a Levent una lettera dove gli dirà addio. Ovviamente, il chirurgo plastico sospenderà immediatamente lo sposalizio e si farà aiutare da Cansu, Ozgur (Can Yaman), Ezgi (Ozge Gurel) e gli altri presenti a cercare la bambina.

Tutte le nostre news anche su Instagram (entrando da QUI)

Fortunatamente, Zeynep verrà ritrovata qualche isolato più avanti, ma ormai le nozze saranno saltate e a Cansu non resterà altra scelta se non quella di accettare quanto accaduto. Da quell’istante in poi, i telespettatori dovranno così chiedersi se Cansu e Levent riusciranno davvero a diventare marito e moglie prima del gran finale della telenovela turca… Per restare aggiornati su questo argomento, seguiteci su Google News andando su questa pagina e cliccando il tasto con la “stellina”.