Nelle puntate italiane di Mr Wrong – Lezioni d’Amore procede a gonfie vele la storia d’amore, appena cominciata, tra lo chef Ozan Dincer (Serkay Tutuncu) e l’avvocatessa Deniz Koparan (Cemre Gumeli). Negli episodi finali della telenovela turca, la donna farò però una confessione al fidanzato riguardo il suo passato. Scopriamo di che cosa si tratta…

Mr Wrong – Lezioni d’Amore, news: Deniz apre uno studio tutto suo

Le anticipazioni segnalano che, come prima cosa, Deniz sentirà che è arrivato il momento di dare una scossa alla sua vita, motivo per il quale deciderà di aprire uno studio legale tutto suo e risponderà negativamente alla proposta del suo ex capo di tornare a lavorare sotto le sue direttive.

Fondamentale in questa scelta sarà il supporto che Ozan darà a Deniz, che si sentirà finalmente felice e protetta al fianco di un uomo. In tal senso, la donna spiegherà infatti alle amiche Ezgi (Ozge Gurel) e Cansu (Fatma Toptas) di credere fermamente al fatto che lo chef sia il compagno che ha sempre desiderato di avere al suo fianco. Tuttavia, prima di concentrarsi a 360° sulla relazione, la Koparan dovrà fare un’ultima confessione al suo amato…

Mr Wrong – Lezioni d’Amore, spoiler: Ozan scopre che Deniz è già stata sposata

Eh sì: nel corso di una romantica serata, Deniz si lascerà andare con Ozan e gli confesserà che in passato è già stata sposata: una dichiarazione che l’avvocatessa non si sarà sentita di fare fino a quell’istante per paura di venire rifiutata dalla sua nuova fiamma. Fortunatamente, Ozan non avrà nessun tipo di giudizio sulla sua storia d’amore precedente, tant’è che le risponderà dicendo che, almeno uno dei due, ha un’esperienza matrimoniale precedente di cui fare tesoro per il futuro.

Insomma, tutto andrà nel migliore dei modi e Deniz potrà finalmente pensare a vivere la sua vita in completa spensieratezza al fianco di Ozan. Un “desiderio” che verrà però messo a rischio dalle problematiche dei suoi amici: da un lato ci sarà infatti il matrimonio saltato tra Cansu e Levent (Gurgen Oz), dall’altro Ezgi non saprà se utilizzare la registrazione che Serdar (Sarp Can Koroglu) le ha dato per costringere Tolga (Serah Paril) a restituire la Gabbia a Ozgur (Can Yaman) e chiederà consiglio proprio a lei sul da farsi…

