SKY SERIE, nuovo canale Sky per le serie tv. I titoli in programmazione

Da oggi, giovedì 1° luglio 2021, Il mondo di Sky si arricchisce di quattro nuovi canali: Sky Serie, Sky Investigation, Sky Documentaries e Sky Nature, offrendo così agli abbonati un’offerta ancora più esclusiva e soprattutto più ricca di contenuti trasversali e molto interessanti.

Leggi anche: YOUNG ROYALS, serie tv Netflix da oggi (1° luglio): cast, trama, anticipazioni

In questo post ci occuperemo della programmazione di Sky Serie, il nuovo canale dedicato esclusivamente a serie tv di altissimo livello e di tendenza, che spazia dai grandi cult fino alle novità originali e internazionali più attese.

Tra gli evergreen non potevano mancare Carrie, Miranda, Charlotte e Samantha, le iconiche protagoniste di Sex and the City, e tantomeno due capolavori immortali come E.R. Medici in prima linea (capostipite dei medical drama moderni) e Dr. House – Medical Division con protagonista il cinico, misantropo e geniale Gregory House (interpretato da Hugh Laurie).

Tra le punte di diamante della nuova offerta c’è sicuramente Ridatemi mia moglie, adattamento della sitcom inglese I Want My Wife Back. con protagonista Fabio De Luigi nel ruolo di Giovanni, un uomo deciso a rimettere insieme i puzzle della sua vita dopo un matrimonio fallito. Nel cast della serie ci sono anche Diego Abatantuono, Anita Caprioli, Carla Signoris e Diana Del Bufalo.

Tutte le nostre news anche su Instagram (entrando da QUI)

Un’altra novità molto attesa è A casa tutti bene, la prima serie firmata da Gabriele Muccino e ispirata all’omonima pellicola del regista romano, vincitrice alla sessantaquattresima edizione dei David di Donatello. Otto episodi che seguono le vicende di una famiglia, i Ristuccia, proprietari de La Villetta, uno dei ristoranti più esclusivi della capitale. La serie potrà contare su un cast corale composto da celebri nomi, tra cui Laura Morante, Silvia D’Amico, Emma Marrone, Simone Liberati e Francesco Scianna.

Per quanto riguarda le novità internazionali più attese, da segnalare il debutto di questa sera della dark comedy HBO L’assistente di volo, un thriller pazzesco con protagonista Kaley Cuoco (star di The Big Bang Theory) nel ruolo di Cassie Bowden, una ragazza frizzante e svampita, la quale – involontariamente – si ritrova ad essere l’unica sospettata di un brutale omicidio. La serie in otto episodi è tratta dall’omonimo romanzo bestseller di Chris Bohjalian e porta la preziosa firma di Steve Yockey (Supernatural).

Da mercoledì 7 luglio spazio alla serie in costume I Luminari – Il destino nelle stelle ambientata nella Nuova Zelanda del 1865, mentre da sabato 10 luglio arriva Primo soccorso, un inedito medical drama svedese; da mercoledì 28 luglio invece sarà la volta del period drama Beechaam House. In arrivo anche l’attesissima Belgravia, la nuova creatura di Julian Fellowes (papà di Downton Abbey), e Transplant, un medical drama contemporaneo il cui focus principale è il tema dell’immigrazione. Per restare aggiornati su questo argomento, seguiteci su Google News andando su questa pagina e cliccando il tasto con la “stellina”.