Un medico in famiglia 11: Lino Banfi la farebbe, ecco perché non succede

Lino Banfi è uno degli interpreti più poliedrici e amati dal pubblico italiano, grazie ad una lunga carriera ricca di successi ma soprattutto per essere stato il simpatico volto di nonno Libero, uno dei protagonisti principali di Un medico in Famiglia, la seguitissima fiction di Rai 1 andata in onda dal 1998 al 2016.

La serie, diventata un vero e proprio cult nel corso del tempo con i suoi 286 episodi suddivisi in dieci stagioni, manca dai teleschermi da ormai cinque anni, malgrado dopo il finale (aperto) della decima annata l’attore pugliese avesse confermato il ritorno dei Martini per un’undicesima stagione.

In occasione dei suoi 85 anni, Pasquale Zagaria (questo il suo vero nome), intervistato dai microfoni di RTL 102.5, è tornato a parlare della popolare fiction che l’ha consacrato nell’immaginario collettivo come nonno d’Italia. Per il simpatico attore sarebbe giusto dare un degno finale alla longeva serie, anche in rispetto ai milioni di fan che per anni hanno seguito le divertenti avventure della famiglia Martini:

Un Medico in Famiglia? Tutti noi lo speriamo ma ormai non lo faranno più, anche se io avevo suggerito insieme a Milena Vukotic, Giulio Scarpati, mia nipote Annuccia, tutti i personaggi principali insomma, di fare un’ultima stagione, non di 13 puntate ma di quattro o cinque, un saluto al pubblico dalla famiglia Martini. Non se n’è fatto niente perché c’è stato un cambio al vertice della capa delle fiction, cose loro politiche. Noi abbiamo sempre la speranza che un giorno torni insieme questa famiglia, però non è che posso aspettare tanto.

La Rai risponderà all’appello di Lino Banfi? Non ci resta che incrociare le dita e sperare di tornare al più presto a Poggio Fiorito, la zona residenziale della periferia romana dove si trova l’accogliente villetta dove vivono nonno Libero, nonna Enrica (Milena Vukotic) e tutta la rocambolesca e vivace famiglia Martini.

