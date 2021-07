Un posto al sole, agosto 2021: torna la PAUSA ESTIVA, ecco quando

Era da molto tempo che Un posto al sole non proponeva storie così appassionanti una dietro l’altra: abbiamo appena fatto in tempo a lasciare la lunga storyline dei sabotaggi ai Cantieri che subito è subentrata una vicenda altrettanto intrigante e al momento aperta a qualsiasi scenario.

Parliamo ovviamente dell’amnesia di Filippo Sartori, destinata ad essere la trama di punta per diverso tempo e che prestissimo vedrà un “momento di shock” quando lo stesso Filippo scoprirà di avere una figlia, cosa che non gli è finora stata detta per evitare pericolosi squilibri emotivi.

Un posto al sole in pausa dal 9 al 20 agosto

Cosa succederà al Sartori e agli altri personaggi nel corso dell’estate? Lo scopriremo strada facendo ma intanto registriamo il ritorno della pausa estiva, che è una consuetudine della soap partenopea di Rai 3 e che l’anno scorso era stata eccezionalmente accantonata.

Ricorderete senz’altro, infatti, che nel 2020 la prima ondata della pandemia da Coronavirus aveva costretto molte produzioni televisive, Un posto al sole compresa, a fermarsi per alcuni mesi. Quando Upas aveva poi ricominciato ad essere realizzata e mandata in onda, in considerazione del lungo stop si era deciso di trasmettere il programma anche per tutto agosto. Quest’anno, però, non sarà più così.

Per fortuna la trasmissione nella stagione 2020-2021 non ha subìto altri momenti di fermo e così l’unico stop che ci sarà è quello a cui siamo ampiamente abituati: come ha recentemente confermato la social manager Federica Castaldi, i personaggi di Palazzo Palladini andranno in pausa nelle due settimane a cavallo di Ferragosto (quindi da lunedì 9 a venerdì 20 agosto) e torneranno regolarmente in onda lunedì 23.

