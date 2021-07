Anticipazioni settimanali puntate Un posto al sole da lunedì 26 a venerdì 30 luglio 2021: Silvia intende chiarirsi sia con se stessa che con Michele riguardo ai suoi sentimenti. Filippo non è ancora sereno dopo l’intervento chirurgico e l’amnesia che è subentrata. Roberto Ferri è preoccupato per il morale di Filippo ma anche per la possibile partenza di Marina.

Leggi anche: Un posto al sole: Filippo dove andrà a stare? Momenti drammatici, anticipazioni

Dopo diverse settimane di assenza, ritroviamo Pietro Abbate in una condizione difficile: l’uomo è davvero conciato male ma è ancora intenzionato a vendicarsi! Serena soffre per la distanza tra lei e Filippo. Marina nutre dei sospetti su Fabrizio e intende capire cosa stia succedendo al pastificio. Ornella e Raffaele si ritrovano a parlare dell’attuale situazione dei figli.

Un posto al sole: tutte le nostre news anche su Instagram (entrando da QUI)

Il pastificio è in crisi, ma Fabrizio non sta a sentire i suggerimenti di Marina e va dritto per la sua strada, convinto che la sua strategia sia la migliore. Emergenza in arrivo per Roberto e Filippo. Un’iniziativa presa da Clara fa da volano a un’importante decisione presa da Patrizio e che riguarda entrambi.

Guido è stato aggredito e ora viene soccorso da Raffaele e Franco; il simpatico vigile, però, si rende conto che non ha più con sè la pistola d’ordinanza. Roberto e Filippo vivono un momento davvero difficile e drammatico!

Per Speranza è sempre più vicino il momento in cui deve fare una scelta tra il “cinico” ma affascinante Vittorio e il dolce Samuel, che l’ha pure invitata a cena. Complice la prossima chiusura estiva dello studio, Niko e Susanna hanno la possibilità di trascorrere del tempo insieme. Filippo intende fare un nuovo tentativo per ritrovare la sua memoria.

Per restare aggiornati su questo argomento, seguiteci su Google News andando su questa pagina e cliccando il tasto con la “stellina”.

Da non perdere: diventa fan della nostra pagina Facebook su Un posto al sole, del nostro account Instagram e del nostro canale Telegram per essere sempre aggiornato su tutte le anticipazioni! Vi ricordiamo che tutte le notizie sulle anticipazioni di Un posto al sole SONO QUI. Le trame delle puntate, invece, SONO QUI.