Pronti per due giorni all’insegna dell’adrenalina? Un posto al sole si avvia a grandi passi verso la fine della stagione 2020-2021 (l’ultima puntata prima di una pausa di due settimane andrà in onda venerdì 6 agosto), ma – proprio quando l’annata è ormai agli sgoccioli – la soap partenopea di Rai 3 ci propone un “colpo di coda” inaspettato che andrà probabilmente a chiudere una delle storie principali a cui abbiamo assistito durante la primavera.

Come avete visto (e come del resto era stato ampiamente annunciato), è tornato improvvisamente in scena un malconcio Pietro Abbate (Simon Grechi) che, complice l’aver appreso che i Cantieri Flegrei-Palladini si sono ripresi nonostante tutti i suoi tentativi per mandarli in rovina, ha ricominciato ad avvertire un’enorme sete di vendetta. E ora saranno guai!

Eh sì, nelle prossime due puntate succederà di tutto. Inizialmente a farne le spese sarà il povero Guido Del Bue (Germano Bellavia), che sarà aggredito da Abbate e si vedrà portare via la sua pistola d’ordinanza.

Ovviamente c’è un motivo per il quale Pietro vuole appropriarsi di un’arma e ciò sarà a tutti chiaro quando l’uomo irromperà a Palazzo Palladini tenendo sotto scacco Roberto Ferri (Riccardo Polizzy Carbonelli) e un ignaro Filippo Sartori (Michelangelo Tommaso); quest’ultimo, data la sua mancanza di memoria, non ricorderà chi è Pietro ma questo non gli impedirà di passare un brutto quarto d’ora insieme al padre!

Insomma, il pericolo incombe ma… durerà poco! La puntata di venerdì 30 luglio vedrà Ferri & figlio uscire da questo brutto spavento, con Filippo che a quel punto deciderà di fare di tutto per recuperare i suoi ricordi. Al momento, però, l’unica cosa certa che il giovane Sartori recupererà è quella sua “vecchia conoscenza” di cui vi parliamo da tempo e che – stando alle anticipazioni – dovremmo rivedere proprio sul finale di stagione…

