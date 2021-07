A Un posto al sole, l’operazione di Filippo (Michelangelo Tommaso) sembrava poter riportare ben presto il giovane Sartori alla normalità, dopo il brutto momento legato alla sua salute. E invece l’intervento, sia pure tecnicamente riuscito, ha prodotto una conseguenza inimmaginabile: una grave amnesia che ha tolto al nostro protagonista i ricordi degli ultimi dieci anni.

Sono Serena (Miriam Candurro) e Irene (Greta Putaturo) i personaggi totalmente esclusi dalla memoria di Filippo, perché lui ricorda quello che è accaduto fino al suo viaggio a Bologna per cercare Carmen (eravamo nei primissimi mesi del 2012, ricordate?), mentre quella che sarebbe col tempo diventata sua moglie l’ha conosciuta pochissimo tempo dopo.

Ed è proprio Serena colei che forse più soffre di questa situazione, a parte ovviamente il diretto interessato: la donna da un giorno all’altro si è ritrovata con un marito che non rammenta nulla degli anni trascorsi insieme e anche con un suocero che sembra remare contro di lei sulle decisioni importanti che riguardano il povero Filippo.

Nelle più recenti puntate, la narrazione ci ha mostrato un aspro scontro tra Serena – che pretende di avere l’ultima parola essendo la legittima consorte di Filippo – e Roberto Ferri (Riccardo Polizzy Carbonelli), che sin dall’inizio ha espresso forti perplessità sul fatto che suo figlio si operasse a Napoli e non all’estero.

Ora Roberto pensa che Filippo dovrebbe essere ospitato a casa sua terminata la degenza ospedaliera, ma l’ultimo dialogo tra Ferri e Serena a cui abbiamo assistito ci ha fatto capire chiaramente che la ragazza non intende darla vinta all’imprenditore. Come andrà a finire?

Le anticipazioni indicano che – con l’inizio della nuova settimana – vedremo Filippo tornare a casa da moglie e figlia, ma anche che per lui sarà sin da subito molto difficile convivere con due persone di cui non ha alcun ricordo. E infatti, prestissimo la situazione precipiterà: Serena vivrà una condizione di forte stress e disagio, mentre il Sartori cadrà ulteriormente in crisi fino alla decisione di trasferirsi dal padre, il quale tenterà di fornirgli supporto emotivo (assisteremo a questa decisione nella puntata del 22 luglio).

Per via di questa svolta, la nuova distanza che si creerà per forza di cose tra Filippo e Serena farà soffrire molto quest’ultima, ma intorno a fine mese succederà qualcosa che muoverà la storia in un modo ancora impensabile al momento…

Eh sì: anche Filippo si troverà coinvolto suo malgrado nei momenti altamente drammatici che vedranno al centro della scena suo padre: una vera e propria emergenza, che si ha la sensazione possa riguardare la rinnovata sete di vendetta di Pietro Abbate (Simon Grechi). Sarà davvero così?

Comunque sia, superati questi istanti difficili vedremo Filippo più che mai motivato a ritrovare i propri ricordi. Il nuovo tentativo sortirà l’effetto desiderato? Per restare aggiornati su questo argomento, seguiteci su Google News andando su questa pagina e cliccando il tasto con la “stellina”.

