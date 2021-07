Rivoluzione a Una vita. Dopo la partenza di Cinta (Aroa Rodriguez) ed Emilio Pasamar (Josè Pastor), che si trasferiranno in Argentina dopo essersi sposati, Josè Miguel (Manuel Bandera) e sua moglie Bellita Del Campo (Maria Gracia) dovranno dire addio anche al giovane Julio Josè Exposito (Adrian Reyes), il figlio illegittimo del Dominguez Senior. Scopriamo insieme per quale ragione…

Una Vita, trame: Josè Miguel riceve una proposta da mister Gorden

Le anticipazioni segnalano che tutto prenderà il via quando si presenterà ad Acacias mister Gorden, il produttore cinematografico che già in passato aveva proposto a Josè Miguel di diventare il protagonista di alcune sue pellicole. L’uomo farà quindi al Dominguez la medesima proposta, ma stavolta il diretto interessato si confronterà con Bellita prima di prendere una decisione definitiva sul da farsi.

Anche se in fondo non se la sentirà di trasferirsi in America, una terra di cui non conosce nemmeno la lingua, la Del Campo non vorrà porre nessuno ostacolo all’eventuale realizzazione artistica del marito, tant’è che accetterà di trasferirsi insieme a lui a Hollywood.

Col trascorrere dei suoi giorni, Bellita cambierà però idea e “movimenterà” gli eventi per spingere Josè Miguel a rinunciare all’allettante proposta…

Una Vita, news: Bellita e Alodia alleate per costringere Josè Miguel a rinunciare

Eh sì: grazie alla complicità della domestica Alodia (Abril Montilla), la Del Campo darà il via ad una serie di piani che avranno come obiettivo quello di convincere Josè Miguel a rinunciare all’idea di lasciare Acacias per tentare l’ascesa professionale come attore.

Nello specifico, la Del Campo organizzerà in primis una cena tipicamente americana, che però piacerà sia al marito e sia a Julio, e poi chiederà ad Antonito (Alvaro Quintana) di dare al Dominguez delle lezioni difficilissime di inglese.

Comunque sia, in questa storyline dai toni decisamente allegri, nessuna manipolazione di Bellita andrà a buon fine. Ciò, ad un certo punto, costringerà Alodia a rivelare a Josè Miguel che, anche se non lo ammette, la sua signora non vuole andare via dalla Spagna, né tanto meno trasferirsi ad Hollywood. Partendo da questi presupposti, vi consigliamo di fare attenzione alla reazione del Dominguez…

Una Vita, spoiler: Julio parte ad Hollywood al posto di Josè Miguel

Eh sì: nel bel mezzo di un incontro, Josè Miguel comunicherà infatti a Gorden di aver deciso di trattenersi ad Acacias e rinuncerà definitivamente ai ruoli che gli sono stati offerti. Tuttavia, il borghese consiglierà al regista di assumere il figlio Julio al suo posto. Un accordo che prenderà forma quando l’Exposito supererà egregiamente un provino!

Nonostante una piccola “simpatia” mostrata per l’ultima arrivata Anabel Bacigalupe (Olga Haenke), Julio preparerà quindi i bagagli e si congederà ufficialmente dai Dominguez e dalla cugina Alodia, certo che riuscirà a fare strada nel mondo di Hollywood.

In questa maniera, il ragazzo si congederà anche dai telespettatori della telenovela, visto che non vi farà più ritorno. Per restare aggiornati su questo argomento, seguiteci su Google News andando su questa pagina e cliccando il tasto con la “stellina”.

