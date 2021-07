Una nuova ragazza sarà destinata a scombussolare la vita dei residenti di Acacias. Tra non troppo tempo, i telespettatori italiani di Una Vita faranno infatti la conoscenze della ribelle Anabel Bacigalupe (Olga Haenke), la figlia dell’imprenditore Marcos (Marcial Alvarez). Fin da subito, la giovane stringerà amicizia con Camino Pasamar (Aria Bedmar).

Una Vita, trame: Marcos, un corteggiatore “fastidioso” per Felicia

Se avete seguito i nostri post precedenti dedicati alle anticipazioni della telenovela iberica, sapete già che Marcos sarà un vecchio conoscente di Felicia Pasamar (Susana Soleto). L’uomo sembrerà arrivare ad Acacias per puro caso, al fine di trasferirsi lì, e comincerà un vero e proprio corteggiamento nei riguardi della ristoratrice.

Col trascorrere dei giorni, il Bacigalupe creerà delle evidenti preoccupazioni nella Pasamar; ciò avverrà in particolare quando la new entry interrogherà Susana (Amparo Fernandez) per scoprire quali siano le passioni di Felicia e sopratutto le sue abitudini.

A quel punto, Felicia si sentirà pressata dall’imprenditore, che conosce fin da giovanissima poiché entrambi sono nati nello stesso paese, e lo affronterà per chiedergli se lui sia arrivato nel quartiere soltanto per rintracciarla.

Una Vita, news: Marcos organizza una cena al ristorante per una “persona speciale”

Occhio dunque a quello che succederà in seguito: vi anticipiamo che Marcos si sentirà offeso dall’insinuazione di Felicia e le farà sapere tramite Liberto Mendez (Jorge Pobes) di aver rinunciato all’idea di affittare un appartamento ad Acacias.

Per qualche giorno, Bacigalupe farà quindi perdere le tracce di sé. Un tempo che si rivelerà necessario per far capire alla Pasamar che ha esagerato con l’amico, tant’è che gli chiederà scusa per l’atteggiamento avuto nei suoi confronti.

Al termine di quel chiarimento, Marcos comunicherà così a Felicia di voler riservare un tavolo al Nuovo Secolo XX per lui, Liberto, Rosina (Sandra Marchena) ed un’ospite speciale.

La Pasamar si interrogherà su chi possa essere la persona che il Bacigalupe attende, dando prova di essere in qualche modo gelosa di lui, e tirerà un sospiro di sollievo quando si ritroverà davanti Anabel, l’unica figlia dell’uomo…

Una Vita, spoiler: Olga Haenke sarà Anabel Bacigalupe

Chiarito l’equivoco, Felicia avrà modo così di approfondire la conoscenza di Anabel, che dal canto suo proverà una simpatia immediata per Camino, fresca di matrimonio con Ildefonso Cortes (Cisco Lara). Impertinente, schietta e sfacciata, la Bacigalupe colpirà la giovane Pasamar per la sua mentalità aperta. Un rapporto, quello che si verrà a innescare tra Anabel e Camino, che col tempo preoccuperà Felicia, dati i precedenti della figlia con Maite Zaldua (Ylenia Baglietto).

Comunque sia, possiamo anticiparvi fin da subito che l’ingresso di Anabel si rivelerà “fatale” per diversi personaggi della soap… Per restare aggiornati su questo argomento, seguiteci su Google News andando su questa pagina e cliccando il tasto con la “stellina”.

