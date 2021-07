Il matrimonio indesiderato con Ildefonso Cortes (Cisco Lara) farà prendere a Camino Pasamar (Aria Bedmar) una decisione imprudente nelle prossime puntate italiane di Una Vita. A pochi giorni dallo scambio dei voti nuziali con l’erede del Marchese de Los Pontones, la ragazza farà perdere improvvisamente le sue tracce. Un gesto che, oltre a farla infuriare, genererà più di una preoccupazione nell’arcigna Felicia (Susana Soleto)…

Una Vita, news: Camino accetta di sposare Ildefonso

Le anticipazioni indicano che la storyline si inizierà a delineare nel momento in cui, dopo essere stata scarcerata, Maite Zaldua (Ylenia Baglietto) accetterà di lasciare Acacias e dirà addio per sempre a Camino, invitandola a rifarsi una vita senza di lei lontana dallo scandalo che il loro amore proibito ha creato.

Di primo acchito, Camino reagirà con dolore al saluto straziante di Maite, tant’è che smetterà di parlare per diversi giorni. Poi ci sarà uno scontro con la cognata Cinta (Aroa Rodriguez), che si preoccuperà a dismisura quando Emilio (Josè Pastor) le chiederà di posticipare il loro matrimonio per quello che le starà succedendo; a quel punto la Pasamar sembrerà rivedere la sua posizione e, oltre a parlare di nuovo, chiederà con successo a Ildefonso se sia ancora disposto a diventare suo marito. A quel punto, la giovane vorrà preparare una cerimonia in fretta e furia, motivo per cui Felicia approfitterà della situazione venutasi a creare…

Una Vita, spoiler: Camino fa perdere le sue tracce!

Eh sì: facendo leva sul fatto che Emilio e Cinta si trasferiranno in Argentina dopo essere diventati marito e moglie, Felicia farà in modo che anche Camino e Ildefonso accettino di sposarsi lo stesso giorno dei sopracitati fidanzati.

La Pasamar darà quindi il via ai preparativi per un matrimonio doppio, costringendo di fatto Bellita (Maria Gracia) e Josè Miguel (Manuel Bandera) a farsi da parte nell’organizzazione del matrimonio della loro figlia, visto che il marchesato de Los Pontones, per via di Ildefonso, vorrà farsi carico dello stesso.

La tensione che si verrà a creare, neanche a dirlo, spiazzerà ulteriormente Camino, che – totalmente infelice – se la darà a gambe quando ormai mancheranno pochi giorni al fatidico scambio dei voti nuziali.

Visto che non saprà come giustificare l’assenza della figlia (non avendo affatto idea di dove si sia cacciata), Felicia si troverà costretta a mentire al sospettoso Ildefonso, al quale dirà che Camino è andata in un convento per qualche giorno per prepararsi ad essere una buona moglie, come lei stessa le ha ordinato!!!

Una Vita, trame: il matrimonio tra Ildefonso e Camino è sempre più incerto

Tutto questo a che cosa porterà? Ovviamente, appena passeranno 24 ore, Felicia chiederà ad Emilio e Cinta di fare il possibile per scoprire dove sia Camino prima che il già sospettoso Ildefonso annulli lo sposalizio. In ogni caso, non sarà necessario che i due ragazzi inizino le ricerche, dato che Camino alla fine tornerà al Nuovo Secolo XX e ribadirà alla madre, ancora una volta, che otterrà ciò che vuole davvero: imparentarsi con i Los Pontones grazie al suo matrimonio con il Cortes.

Tale litigio verrà però ascoltato inavvertitamente da Ildefonso, che chiederà alla sua futura moglie di essere sincero con lui una volta per tutte. Come reagirà Camino di fronte a questa richiesta? Sceglierà di non mentire al ragazzo o andrà avanti con la farsa? Per restare aggiornati su questo argomento, seguiteci su Google News andando su questa pagina e cliccando il tasto con la “stellina”.

