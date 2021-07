In alcuni dei nostri post dedicati alle anticipazioni della telenovela Una Vita vi abbiamo parlato dell’arrivo ad Acacias di Marcos Bacigalupe (Marcial Alvarez), un amico di vecchia data di Felicia Pasamar (Susana Soleto). Quella che sembrerà una piacevole parentesi nella vita dell’arcigna ristoratrice si trasformerà però molto presto in un fattore di disturbo, a cui lei tenterà di porre rimedio…

Una Vita, news: ecco chi è Marcos Bacigalupe

Marcos sembrerà arrivare per caso nel quartiere, tant’è che rimarrà stupito appena comprenderà che Felicia, che conosce fin dalla nascita, è la proprietaria del Nuovo Secolo XX. In più di una circostanza, Bacigalupe andrà dunque a trovare la sua vecchia conoscente e, nel corso di un dialogo, confesserà a Ramon (Juanma Navas) e Liberto (Jorge Pobes) che ha deciso di abbandonare il Messico, dove ha vissuto per tanti anni, per trasferirsi ad Acacias.

Inizialmente, Felicia sembrerà entusiasta di fronte a tale prospettiva, ma poi cambierà radicalmente idea grazie ad uno scambio di idee con Susana (Amparo Fernandez)…

Una Vita, trama: Susana mette in guardia Felicia sul conto di Marcos

Eh sì: per far colpo sull’amica, che vorrà evidentemente cominciare a corteggiare, Marcos fermerà infatti per strada Susana e le farà una sorta di “terzo grado” per capire quali siano i gusti di Felicia. Già indispettita da una battuta dell’uomo, che le dirà che è ormai libera dalla mansione di “mamma” visto che Emilio (Josè Pastor) e Camino (Aria Bedmar) si sono sposati, la Pasamar resterà attonita nel momento in cui Susana le dirà ciò che il Bacigalupe ha fatto e sentirà che è arrivato il momento di “rimetterlo al suo posto”. Nel successivo incontro, Felicia si porrà dunque a muso duro con Marcos e gli chiederà apertamente se sia arrivato ad Acacias per caso oppure se fosse già al corrente del fatto che abitasse lì!

Una Vita, spoiler: Felicia mette dei “paletti” con Marcos

Di fronte a tale insinuazione, il Bacigalupe si mostrerà offeso e preciserà a Felicia di non averle mai mentito. Tuttavia, Marcos dirà a chiare lettere che non intende stare in un posto dove non è voluto e sembrerà quindi rinunciare all’idea di stabilirsi ad Acacias.

Comunque sia, al termine del litigio, l'uomo lascerà una lettera in uno dei tavoli del Nuovo Secolo XX, che ovviamente sarà indirizzata alla Pasamar. Che cosa ci sarà scritto?

