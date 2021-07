Niente erede per Felipe Alvarez Hermoso (Marc Parejo). Nelle prossime puntate italiane di Una Vita, l’avvocato dovrà infatti rinunciare per sempre alla possibilità di avere un figlio dalla moglie Genoveva Salmeron (Clara Garrido). Si tratta di una svolta improvvisa nelle trame delle telenovela che porterà a delle conseguenze piuttosto incandescenti…

Una Vita, news: Genoveva dal carcere… alla prigione!

Le anticipazioni indicano che tutto partirà nel momento in cui Genoveva verrà arrestata per l’omicidio di Marcia Sampaio (Trisha Fernandez), grazie alla testimonianza della domestica Laura Alonso (Agnes Llobet). Nonostante le accuse che verranno raccolte dal commissario Aurelio Mendez (David Garcia Intriago) con la complicità di un Felipe ormai convinto della sua colpevolezza, la Salmeron riuscirà però a farla franca grazie alla consulenza legale del losco Javier Velasco (Alejandro Carro).

Puntando sul fatto che Genoveva, oltre ad essere la moglie dell’Alvarez Hermoso, non tenterà di lasciare il paese perché è incinta, Velasco farà sì che il giudice dia il permesso alla sua assistita di ritornare a casa sua finché non avrà luogo il processo per accertare se sia stata lei oppure no ad uccidere la Sampaio.

La dark lady rientrerà dunque trionfante a calle Acacias, ma non potrà sottrarsi alla furia di Felipe…

Una Vita, spoiler: Genoveva perde il bambino!

Eh sì: al termine di uno scontro, l’Alvarez Hermoso finirà per dare inavvertitamente una spinta a Genoveva, che sbatterà la testa e cadrà a terra priva di sensi. Ovviamente, l’avvocato si preoccuperà subito di chiamare i soccorsi al fine di portare la moglie in ospedale, ma le condizioni di salute della donna appariranno precarie fin dal primo istante poiché la caduta le avrà procurato un pericoloso aumento della pressione arteriosa.

Dì lì a poco, la Salmeron avrà quindi un’ulteriore crisi ed il medico che l’avrà in cura non potrà fare niente per salvare il bambino che ha in grembo.

Seppur devastato dalla notizia perché l’aborto di Genoveva gli ricorderà quelli precedenti della defunta moglie Celia (Ines Aldea), Felipe comunicherà alla consorte quanto successo. Inaspettatamente, nelle prime ore dal tragico fatto, la Salmeron sembrerà non capire quanto comunicatole dal marito, tant’è che si toccherà di continuo la pancia e parlerà al suo bambino come se dovesse nascere entro pochi mesi. Tuttavia, la donna dovrà rassegnarsi alla tragedia quando anche il medico confermerà, esattamente come Felipe, che il figlioletto non c’è più…

Una Vita, trame: Genoveva si allea con Velasco per distruggere Felipe

Occhio perciò a quello che succederà in seguito: certo che stia dormendo, Felipe si recherà al capezzale della moglie e dirà a voce alta che ormai non esiste più niente che li leghi, data la morte del loro erede. Tale dialogo, neanche a dirlo, verrà ascoltato dall’astuta Genoveva, che il giorno successivo chiamerà Velasco per un colloquio.

In tal senso, vi anticipiamo dunque che la Salmeron chiederà all’avvocato di aiutarla a raggiungere il suo prossimo obiettivo: distruggere per sempre la vita del marito. L’accordo sarà accettato immediatamente da Velasco e tutto ciò da ora in poi innescherà tantissimi colpi di scena! Per restare aggiornati su questo argomento, seguiteci su Google News andando su questa pagina e cliccando il tasto con la “stellina”.

