Genoveva (Clara Garrido) resterà davvero impunita per l’omicidio di Marcia Sampaio (Trisha Fernandez)? In realtà, nelle puntate italiane di Una Vita in onda tra qualche settimana, la dark lady verrà arrestata dal commissario Aurelio Mendez (David Garcia Intriago) con l’accusa di aver fatto fuori la povera brasiliana.

Per questo motivo, la Salmeron deciderà al fine di difendersi deciderà di assumere come avvocato il losco Javier Velasco (Alejandro Carro). Tale mossa farà infuriare parecchio Felipe Alvarez Hermoso (Marc Parejo), ormai certo della colpevolezza della moglie nell’assassinio.

Una Vita, news: Laura Alonso “incastra” Genoveva

Come abbiamo avuto modo di segnalarvi nei nostri post precedenti dedicati alle anticipazioni, Genoveva devierà su Cesareo (Cesar Vea) i sospetti sulla morte di Marcia appena capirà che Mendez ha scartato Santiago Becerra (Aleix Melé) dalla lista dei possibili colpevoli. Anche se il sorvegliante verrà effettivamente arrestato, la cattivona non potrà però prevedere un doppio gioco che metterà in atto Laura Alonso (Agnes Llobet), la sua nuova domestica.

Nello specifico, l’inserviente dirà prima a Felipe e poi a Mendez di aver visto Genoveva discutere con Santiago qualche giorno prima dell’assassinio della Sampaio. Laura descriverà quindi ai due uomini il litigio con dovizia di particolari e farà loro presente che il coltello con il quale è stata uccisa Marcia era rimasto in possesso della Salmeron al termine dello scontro.

Mendez non avrà quindi dubbi sulla colpevolezza di Genoveva e l’arresterà proprio mentre ad Acacias si staranno celebrano le nozze di Cinta (Aroa Rodriguez) con Emilio (Josè Pastor) e di Camino (Aria Bedmar) con Ildefonso (Cisco Lara).

Una Vita, spoiler: Genoveva assume Velasco come avvocato difensore!

Dato che comprenderà fin da subito che Felipe ha confabulato con il commissario per arrivare al suo arresto, Genoveva tirerà fuori le unghie e deciderà di assumere Javier Velasco come suo personale avvocato.

La notizia, neanche a dirlo, farà andare su tutte le furie l’Alvarez Hermoso, che intendeva farsi carico della difesa della consorte per inchiodarla alle sue responsabilità per quanto successo a Marcia.

Appena si ritroverà di fronte a Velasco, Felipe non avrà quindi alcun dubbio sul fatto che sia stata Genoveva ad uccidere Marcia e le mostrerà tutto il suo sdegno anche quando lei tenterà di far leva sul bambino che porta in grembo per seminare in lui il dubbio. Tuttavia, partendo proprio da ciò, la trama si farà sempre più complicata…

Una Vita, trame: Genoveva investiga su Laura

Eh sì: anche se sarà ancora completamente all’oscuro del ruolo che ha avuto nel suo arresto, Genoveva non esiterà ad indagare – dal carcere – sul passato oscuro della domestica Laura. Per tale motivo, la Salmeron incontrerà in carcere il detective privato che ha assunto per capire che cosa stia nascondendo la Alonso. Quello che scoprirà darà così inizio ad un ricatto… Per restare aggiornati su questo argomento, seguiteci su Google News andando su questa pagina e cliccando il tasto con la “stellina”.

