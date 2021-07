Una nuova storyline divertente animerà le prossime puntate italiane di Una Vita. Tra non troppo tempo, la domestica Casilda Escolano (Marita Zafra) si troverà infatti a dover arginare il corteggiamento di Izem (Amin Benamar), un principe del Marocco che avrà perso la testa per lei e che sarà disposto a tutto pur di sposarla. Questo genererà diversi momenti esilaranti…

Una Vita, news: Izem arriva ad Acacias

In base a quanto riferiscono le anticipazioni, tutto partirà nel momento in cui si presenterà ad Acacias il giovane Izem. Oltre ad attirare la curiosità dei residenti di Acacias per il suo look piuttosto eccentrico, caratterizzato da un abito azzurro e da un turbante dello stesso colore, il principe comunicherà fin da subito di essere arrivato fin lì per “comprare” la donna della sua vita.

Negli stessi momenti, Casilda comincerà a comportarsi in maniera piuttosto insolita, dato che non si farà vedere più di tanto nel quartiere e, come se non bastasse, coprirà il suo volto con un copricapo. Dì lì a poco, sarà dunque chiaro che la ragazza si starà nascondendo proprio da Izem!!!

Una Vita, spoiler: Casilda e Izem, un “flirt” avviato in Marocco

Ad un certo punto, la Escolano sarà dunque costretta ad ammettere a Fabiana (Inma Perez Quiros) di avere iniziato una sorta di frequentazione con Izem durante il breve periodo di vacanza trascorso nel deserto qualche mese prima con il consenso di Rosina (Sandra Marchena) e Liberto (Jorge Pobes). Dal racconto, sarà quindi evidente che, in quelle settimane lì, Casilda si sarà fatta lusingare dal corteggiamento di Izem, che si dichiarerà follemente innamorato di lei.

Non a caso, il forestiero si presenterà da Liberto per negoziare l’accordo per avere Casilda tutta per sé e dirà all’uomo di essere disposto a donargli come dote… ben 20 cammelli!! Un’offerta che il marito di Rosina rifiuterà prontamente, ma questo basterà per frenare i propositi di conquista del principe?

Una Vita, trame: Izem vuole conquistare Casilda!

Per ora, possiamo anticiparvi che Izem si mostrerà incredulo di fronte al rifiuto di Liberto, visto che sottolineerà che nessuno della tribù ha mai donato così tanti cammelli per poter comprare una donna ed averla come moglie. E facile così immaginare che il “principe del deserto” non si arrenderà certamente a questa prima difficoltà che troverà nel suo cammino… Per restare aggiornati su questo argomento, seguiteci su Google News andando su questa pagina e cliccando il tasto con la “stellina”.

