Nelle puntate italiane di Una Vita andate in onda di recente, Lolita (Rebeca Almeny) ha dato alla luce il piccolo Ramon “Moncho” Palacios. Un evento che ha rallegrato di gioia anche il neo-papà Antonito (Alvaro Quintana) e i nonni Ramon (Juanma Navas) e Carmen (Maria Blanco). Tuttavia, il neonato sarà anche protagonista di una storyline drammatica che, fortunatamente, si risolverà nel migliore dei modi…

Una Vita, news: Moncho si ammala gravemente

Se avete letto i nostri post precedenti dedicati alle anticipazioni, sapete già che Moncho ad un certo punto comincerà ad avere la febbre altissima. Dopo averlo portato in ospedale, Lolita e Carmen scopriranno dunque con sgomento che il bimbo potrebbe addirittura non farcela. Una brutta notizia che le due donne dovranno affrontare da sole, visto che Ramon e Antonito saranno partiti in direzione di Cabrahigo al fine di procurare un acqua “benefica” con cui battezzarlo.

Appena rincaseranno, i due uomini Palacios capiranno dunque quanto è grave la situazione di Moncho, ma si rifiuteranno di prendere in considerazione un piano di Lolita: in pratica, la donna vorrà far bere al piccolino l’acqua di Cabrahigo, pur consapevole del fatto che ad un bambino cosi piccolo è totalmente vietato ingerirla! In seguito a diversi litigi, Antonito consiglierà quindi alla moglie un’altra soluzione…

Una Vita, trame: ecco come Lolita riuscirà a far guarire Moncho

Eh sì: anche se non sarà totalmente convinto delle proprietà guaritrici dell’acqua, Antonito consiglierà a Lolita di ingerirla in grandi quantità per “passarla” a Moncho attraverso il latte materno.

La mossa disperata produrrà i suoi effetti, dato che il neonato inizierà a stare nuovamente bene nel giro di qualche giorno, ragione per cui i suoi genitori penseranno di riprendere in mano il progetto del battesimo. Anche in questo caso, non mancheranno però gli imprevisti…

Ad esempio, Lolita riterrà Fabiana (Inma Perez Quiros) la persona giusta per svolgere il ruolo di madrina ma, a detta sia del marito e sia del suocero, tale compito spetterà a Carmen. Quest’ultima, in un primo momento, accetterà tale ruolo, ma poi si tirerà indietro quando comprenderà che, in fondo, Fabiana è stata una seconda madre per la nuora. Da qui partirà così una divertente storyline…

Una Vita, spoiler: il battesimo di Moncho!

Dopo aver origliato una conversazione tra Ramon e Carmen, Lolita si sentirà in colpa nel constatare che la suocera avrebbe voluto davvero essere la madre di Moncho. Dato che nel frattempo avrà chiesto a Fabiana di ricoprire quel ruolo, la Palacios proporrà quindi a Antonito di ritardare il battesimo… di dieci anni!!!

Tale proposta ovviamente non verrà accolta ma porrà ancora una volta rimedio la nostra Carmen, che farà presente a Lolita che può essere comunque una “seconda madrina” per Moncho, nonostante il ruolo formale che Fabiana ricoprirà in chiesa.

Il battesimo andrà così in porto e diversi abitanti di Acacias si uniranno ai festeggiamenti. Insomma, tutto è bene quel che finisce bene. Per restare aggiornati su questo argomento, seguiteci su Google News andando su questa pagina e cliccando il tasto con la “stellina”.

