Manca sempre meno al ritorno sul piccolo schermo di Uomini e Donne, andato in pausa alla fine di maggio in vista della pausa estiva lasciando orfani, seppur temporaneamente, i numerosi fan del programma. In attesa che la padrona di casa Maria De Filippi definisca i contorni di quella che sarà la ventiseiesima stagione del talk show dei sentimenti di Mediaset, vi riepiloghiamo alcuni rumors e anticipazioni circolati nelle ultime settimane.

Sembra proprio che la De Filippi abbia deciso di sorprendere il pubblico portando sul trono, per la prima volta nella storia del programma, una donna transessuale. Una scelta forte e coraggiosa da parte della redazione, da sempre in lotta contro ogni tipo di discriminazione, come dimostrato dall’apertura ai tronisti gay di qualche stagione fa.

Non sono mancate sul web le critiche verso quella che sarebbe una novità non da poco per il programma, da sempre specchio dei mutamenti della società. Inoltre, come fatto intendere dalla conduttrice, d’ora in avanti verranno preferibilmente scelti protagonisti provenienti dalla vita di tutti i giorni (evitando tra le altre cose di dare risalto a eventuali “tronisti-influencer”).

Non solo novità ma anche conferme: per quel che si sa, dovrebbe essere mantenuta anche per questa nuova edizione la struttura che vede trono classico e trono over uniti: un cambiamento che già lo scorso anno aveva ricevuto apprezzamenti da critica e pubblico, data la dinamicità creatasi in studio e viste le numerose interazioni tra tronisti e parterre over.

Cos'altro ha in serbo Uomini e donne per la nuova annata televisiva? Lo scopriremo ai primi di settembre, periodo che segnerà l'avvio delle nuove puntate del popolare programma pomeridiano.