Anticipazioni puntata Beautiful di martedì 24 agosto 2021:

Quinn (Rena Sofer) insiste con Shauna (Denise Richards) sul fatto che, che se riusciranno a mantenere il segreto, presto Ridge (Thorsten Kaye) si dimenticherà di Brooke (Katherine Kelly Lang), liberandosi dalla tossica relazione con la Logan.

Ridge, che ha fatto preparare la richiesta di annullamento del matrimonio con Shauna, chiede a Brooke di perdonarlo.

Gli antidolorifici da banco non sembrano sufficienti a lenire il dolore di Steffy (Jacqueline MacInnes Wood), che Thomas (Matthew Atkinson) sprona a rivolgersi a Finn (Tanner Novlan) per una prescrizione. Il ragazzo, tra l’altro, ipotizza che il fisico della sorella stia esprimendo il dolore per la perdita definitiva di Liam.

