Anticipazioni puntata Beautiful di sabato 7 agosto 2021:

Thomas (Matthew Atkinson) porta a Steffy (Jacqueline MacInnes Wood) dei fiori da parte di Vinny (Joe LoCicero), rivelando che l’amico ha una cotta per lei.

Brooke (Katherine Kelly Lang) informa Ridge (Thorsten Kaye) che andrà fuori città per alcuni giorni per far visita a Bridget e Logan. Così spera che il marito abbia il tempo sufficiente per tornare da lei.

Shauna (Denise Richards) fa una visita a Wyatt (Darin Brooks) e Flo (Katrina Bowden) dopo le recenti vicissitudini con Sally (Courtney Hope).

