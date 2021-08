Anticipazioni puntata Beautiful di domenica 8 agosto 2021:

Leggi anche: BEAUTIFUL, anticipazioni puntata di sabato 7 agosto 2021

Dopo aver reciprocamente riconosciuto i loro errori, Brooke (Katherine Kelly Lang) e Ridge (Thorsten Kaye) sembrano pronti alla definitiva riconciliazione.

Shauna (Denise Richards) sembra aver deciso di tornare a Los Angeles per sempre e Flo (Katrina Bowden) si chiede se il vero motivo sia Ridge.

Finn (Tanner Novlan) passa da Steffy (Jacqueline MacInnes Wood) per vedere come se la cava nei suoi primi giorni a casa: il dottore, che abita poco distante dalla paziente, sembra avere ragioni più personali per questo interessamento…

Beautiful: tutte le nostre news anche su Instagram (entrando da QUI)