Nelle prossime puntate americane di Beautiful, Eric Forrester rivelerà a sua moglie Quinn una verità da tempo tenuta nascosta. La confidenza inaugurerà il nuovo capitolo della coppia, iniziato con la richiesta da parte dello stilista di rinunciare al divorzio e riprendere invece la loro vita insieme.

Eric ha dichiarato a Quinn che gli anni trascorsi con lei sono stati i più sereni che abbia mai vissuto e ritiene di poter perdonare il tradimento della Fuller, ritenendosi in parte responsabile; per mesi ha punito la consorte, con freddezza e silenzio, per farle espiare la colpa di aver tramato contro Ridge e Brooke, mettendo nuovamente quest’ultima di fronte a Quinn e consentendole di trattarla male.

Come dichiara l’interprete di Eric, John McCook:

Ha capito che Quinn ha le sue ragioni, come quando lo ha accusato di aver saputo perdonare tutto e tutti, in primis proprio Ridge e Brooke, mentre si è rifiutato di concedere a lei lo stesso trattamento.

Eric dovrà ovviamente affrontare (e lo farà con forza) le proteste del figlio e della nuora, quando questi ultimi daranno voce alla propria contrarietà di fronte alla riconciliazione con la Fuller. Quanto a Quinn, l’insperata “grazia” da parte di Eric le ha provocato sentimenti alquanto ambivalenti: la designer ama ancora il marito, ma il suo cuore è diviso tra l’impegno matrimoniale e il sentimento provato per Carter Walton, che, da sintonia e chimica “bollente”, è cresciuto fino a diventare vero e proprio amore.

Quinn avrebbe potuto scegliere il giovane avvocato, ma alla fine ha prevalso la ragione, valutando quanto Carter avesse da perdere. Sebbene lui fosse pronto ad uscire allo scoperto e vivere il loro rapporto alla luce del sole, con tanto di convivenza, Quinn non ha voluto trascinarlo in una posizione che lo avrebbe portato a perdere tutto, dalla stima dei Forrester al lavoro di direttore operativo della casa di moda.

Quinn e Carter riusciranno davvero a riprendere le loro vite come se le ultime settimane non fossero esistite? Fatto sta che, almeno per il momento, i due non confesseranno di aver trascorso insieme la fase separazione della Fuller da Eric…

Beautiful, anticipazioni americane: ERIC FORRESTER ha un segreto!

Quinn, tuttavia, non è l’unica nel suo matrimonio ad aver lasciato qualcosa di non detto: anche Eric, infatti, dimostrerà di averle taciuto un segreto. Di cosa si tratterà?

Nella loro prima notte di nuovo insieme, Eric ha fatto finta di addormentarsi per evitare di raggiungere la moglie a letto, manifestando una misteriosa tristezza una volta che è rimasto solo. Presto si potrà scoprirne il motivo, ma intanto fioccano le ipotesi tra i fan americani. Eric è per caso gravemente malato? Oppure, come pensano in molti, ha un problema di impotenza che gli fa temere il confronto con l’aitante (ex) amante della moglie?

Per alcuni sarebbe stato questo il motivo per il quale lo stilista avrebbe tenuto lontana la moglie per mesi, prima che lei lo tradisse, ma è pur vero che in realtà i due si erano riuniti anche nell’intimità prima che la notte di Quinn con Carter venisse scoperta. Un eventuale problema “fisico” sarebbe dunque giunto solo di recente, durante la loro separazione (certo, c’è sempre la possibilità che gli autori possano contraddirsi, non è un evento raro…).

Oppure i telespettatori sono tutti fuori strada e la confidenza di Eric alla moglie riguarderà tutt’altro? Per restare aggiornati su questo argomento, seguiteci su Google News andando su questa pagina e cliccando il tasto con la “stellina”.

