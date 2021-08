UNA VITA e BEAUTIFUL anche nel weekend di Ferragosto. Tutte le soap continuano!

Come avrete ampiamente notato, quest’anno il nostro sito non ha realizzato alcun post in cui vi si dava notizia della sospensione estiva delle soap opera trasmesse da Mediaset (era una consuetudine di fine luglio), ciò perché tale sospensione… non c’è!

Eh sì: l’azienda del Biscione quest’anno ha scelto di mantenere il “presidio soap” di daytime anche in agosto ed è per questo motivo che lo schema di programmazione iniziato a giugno sta proseguendo senza soste anche durante il mese più vacanziero dell’anno. A questo punto è chiaro che le cose continueranno così sino alla ripresa settembrina di Uomini e donne.

Mentre si aspetta di conoscere nell’ufficialità il destino di Brave and beautiful e di Love is in the air, le due produzioni turche entrate nel cuore dei telespettatori (un argomento di cui vi abbiamo peraltro già parlato), vi ricordiamo che due delle quattro soap programmate da Canale 5 ci faranno compagnia addirittura nel weekend di Ferragosto: Beautiful e Una vita.

Anche se il bacino di utenza nel fine settimana del 14-15 agosto non sarà probabilmente elevatissimo, chi rimarrà a casa potrà quindi assistere anche nei sopracitati giorni alle avventure dei Forrester e alle storie degli abitanti del quartiere di Acacias.

In quest’ultimo caso, si tratterà peraltro di puntate clou: saranno gli episodi in cui andrà in scena il doppio matrimonio tra Cinta ed Emilio e tra Camino e Ildefonso, il tutto seguito dai festeggiamenti e poi dalla scoperta da parte di tutti i nostri personaggi che Genoveva Salmeron è stata arrestata per l’omicidio di Marcia! Occhio anche a Felipe, i cui sospetti verso la consorte aumenteranno improvvisamente…

