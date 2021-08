Mai inscenare una finta gravidanza, se non si ha la certezza matematica di non poter restare incinta. È proprio quello che succederà alla dark lady Cahide Korludağ (Sezin Akbaşoğulları) nelle prossime puntate italiane di Brave and Beautiful. La donna scoprirà infatti di essere in attesa di un figlio dal marito Korhan (Erkan Avcı) e, a quel punto, non saprà più che farsene della “complice” Hülya Yıldırım (Zeynep Kızıltan). Partendo da questi presupposti, la situazione sarà destinata a complicarsi inesorabilmente…

Brave and Beautiful, news: Cahide e Korhan intossicati?

Le anticipazioni segnalano che tutto partirà in una fredda giornata di febbraio. Korhan comincerà infatti ad avvertire delle forti nausee e crederà di essersi intossicato con qualche alimento. Ovviamente, l’uomo si preoccuperà immediatamente per Cahide poiché sarà terrorizzato all’idea che il “virus”, in qualche modo, possa intaccare la gravidanza della consorte. Neanche a dirlo, la donna impedirà però al marito di avvicinarsi – per evitare che scopra che indossa un pancione finto – e si allontanerà per le boscaglie di Korludağ quando si renderà conto del fatto che sta per vomitare.

Tuttavia, pur agendo in quel modo, Cahide andrà incontro ad un altro pericolo: Mihriban Aydınbaş (Devrim Yakut), proprio in quegli istanti, starà passando nel bosco e soccorrerà immediatamente la donna, che accetterà di farsi accompagnare all’ospedale di Istanbul.

Brave and Beautiful, trame: Cahide fa di tutto per non farsi visitare

Approfittando di un momento di distrazione di Mihriban, Cahide telefonerà a Hülya e le dirà di recarsi immediatamente nella clinica. L’intento della donna, come facilmente prevedibile, sarà dunque quello di far fare un’ecografia alla Yıldırım, per non destare sospetti nella Aydınbaş, e farsi vedere nel frattempo da un altro medico in grado di dirle da che cosa dipendono le sue nausee.

Hülya eseguirà l’ordine e farà sì che Bülent (Serkan Altunorak) la accompagni sul posto, intanto Cahide dovrà fare fronte all’ennesimo imprevisto: avvertito da Mihriban, Korhan si sarà infatti recato in ospedale, nonostante il suo malessere, e pretenderà di assistere alla visita medica della moglie.

Insomma, Cahide non potrà fare nulla per evitare l’ecografia e farà appena in tempo a coprire la sua inesistente pancia con una copertina. Il colpo di scena non tarderà però ad arrivare…

Brave and Beautiful, spoiler: Cahide scopre di essere incinta. Cosa succederà con Hülya?

Eh sì: il ginecologo posizionerà il gel sulla pancia e si preparerà a fare l’ecografia alla spaventatissima Cahide. Quest’ultima, proprio nel momento in cui starà per confessare a Korhan di avergli mentito sulla sua gravidanza, sentirà improvvisamente un battito proveniente dallo schermo dello studio e capirà di essere rimasta inaspettatamente incinta!

Attraverso un flashback, i telespettatori scopriranno quindi che il bambino è stato concepito la notte di Capodanno, ossia circa nove settimane prima.

Con tale “miracolo” Cahide riuscirà così ad evitare di essere smascherata da Korhan, anche se dovrà considerare due “piccoli” problemi: oltre ad essere incinta di soli due mesi, e non di sei come annunciato ai familiari, la Korludağ non saprà più che farsene del bambino che Hülya ha in grembo.

In cerca di una soluzione, la donna eviterà così dire alla sua complice di essere incinta… ma per quanto potrà omettere la faccenda? Per restare aggiornati su questo argomento, seguiteci su Google News andando su questa pagina e cliccando il tasto con la “stellina”.