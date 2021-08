Nelle prossime puntate italiane di Brave And Beautiful, appena Adalet Soyözlü (Nihan Büyükağaç) deciderà di costituirsi per gli omicidi del suo ex direttore d’orfanotrofio e di Hasan Karahasanoğlu (Ali Pinar), commessi circa trent’anni prima, per il fratello Riza (Yiğit Özşener) scatterà l’immediata scarcerazione. Oltre a poter contare sull’appoggio del complice segreto Salih Turhan (Okday Korunan), lo “scagnozzo” di Tahsin Korludağ (Tamer Levent), Riza tenterà così di avvicinarsi a Cesur Alemdaroğlu (Kıvanç Tatlıtuğ)…

Brave and Beautiful, news: Cesur accoglie Riza in casa sua

Le anticipazioni segnalano infatti che Cesur non crederà al fatto che Adalet abbia ucciso il padre Hasan e il direttore dell’orfanotrofio senza l’aiuto di Tahsin, motivo per il quale si scontrerà in continuazione con Sühan (Tuba Büyüküstün). Da un lato la donna non farà altro che rafforzare la sua idea di divorziare dall’Alemdaroğlu, dall’altro quest’ultimo non vorrà rassegnarsi all’idea di perdere per sempre la sua amata e non si presenterà all’udienza che dovrebbe porre fine al suo matrimonio, cosa che costringerà la Korludağ a restare sposata con lui fino a data da destinarsi.

Nel bel mezzo di questo scontro, che si farà sempre più incandescente, Cesur riceverà la visita dell’appena scarcerato Riza, il quale, seguendo nei minimi dettagli un misterioso piano che avrà elaborato, darà manforte alla sua tesi del coinvolgimento di Tahsin nel duplice omicidio di cui soltanto Adalet si è presa la colpa. Per non farsi sfuggire il “testimone”, il nostro protagonista deciderà dunque di dare ospitalità a Risa nella sua tenuta, offrendogli un lavoro come bracciante…

Brave and Beautiful, trame: Riza lascia la tenuta di Cesur

Tuttavia, almeno per ora, il soggiorno di Riza a casa di Cesur non durerà a lungo: nonostante l’accoglienza, il nostro protagonista non si fiderà fino in fondo del suo ospite e chiederà al fidato Kemal Bozlu (Fırat Altunmeşe) di seguirlo per capire se avvenga qualcosa di insolito quando Riza si allontana dal suo “controllo”.

In questa fase della storia, è infatti bene precisare che Cesur non sarà ancora al corrente del fatto che è stato proprio Riza ad architettare la trappola (ai danni di Tahsin) in cui è morta sua madre Fügen (Tilbe Saran), nonostante i vari inviti di Sühan a valutare pure quella ipotesi. Comunque sia, alla fine Cesur non potrà tenere Riza sotto osservazione più di tanto, ciò perché l’ex galeotto si accorgerà che Kemal lo sta seguendo e, indispettito, annuncerà il suo ritiro dalla fattoria…

Brave and Beautiful, spoiler: Riza salva la vita a Riza ma…

Tuttavia, un imprevisto metterà in discussione l’intera faccenda: proprio quando il “criminale” starà per andarsene, un misterioso uomo sparerà contro Cesur. A quel punto, Riza non esiterà a fare da scudo con il suo corpo e si prenderà una pallottola all’altezza del braccio al posto di Alemdaroğlu. Quest’ultimo, visto tale gesto, tornerà a fidarsi del conoscente e, dopo avergli fatto visita in ospedale, gli offrirà nuovamente e con successo la sua ospitalità.

Cesur concentrerà quindi i suoi sospetti per il nuovo attentato su Tahsin, che soltanto qualche ora prima l’aveva minacciato di morte per obbligarlo a concedere il divorzio a Sühan. Ovviamente non sarà difficile per i telespettatori pensare che possa essere stato proprio Riza ad organizzare lo sparo a Cesur per salvarlo e riguadagnarsi la sua fiducia. Quale delle due ipotesi sarà quella corretta? Per restare aggiornati su questo argomento, seguiteci su Google News andando su questa pagina e cliccando il tasto con la “stellina”.