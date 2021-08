Una grossa burrasca sta per abbattersi nel rapporto matrimoniale tra Cesur Alemdaroğlu (Kıvanç Tatlıtuğ) e Sühan Korludağ (Tuba Büyüküstün), i due protagonisti di Brave and Beautiful. Nelle prossime puntate italiane della telenovela turca, la ragazza prenderà infatti la decisione di divorziare dal marito, ma una confessione di Korhan (Erkan Avci) rimetterà in discussione tutto quanto…

Brave and Beautiful, news: qualcuno spara a Tahsin

Se avete letto i nostri post precedenti dedicati alle anticipazioni, sapete già che tutto partirà quando Tahsin Korludağ (Tamer Levent) verrà momentaneamente scagionato in attesa di ulteriori prove utili a dimostrare se ha davvero ucciso Fügen Karahasanoğlu (Tilbe Saran), la madre di Cesur. Quest’ultimo, in preda alla collera, arriverà quindi a sequestrare nuovamente il suo nemico e lo porterà nei pressi di un dirupo abbandonato, dove qualcuno gli sparerà prima che possa rivelargli chi ha davvero ucciso il padre Hasan (Ali Pinar).

A quel punto, Sühan dichiarerà di essere stanca della continua lotta tra il marito ed il padre, motivo per cui restituirà la sua fede nuziale all’Alemdaroğlu, sottolineandogli che può considerare concluso il loro matrimonio. Una volontà che la ragazza manterrà anche quando verrà aggredita da Hülya Yıldırım (Zeynep Kızıltan) nella casa di Nisantasi…

Brave and Beautiful, spoiler: Sühan vuole il divorzio da Cesur

Eh sì: nel momento in cui verrà informato dell’aggressione, Cesur si precipiterà immediatamente da Sühan, offrendole il suo appoggio e chiedendole di parlare nuovamente della loro difficile situazione. Tuttavia, la donna non si lascerà sopraffare dai metodi gentile del consorte, tant’è che gli dirà che intende avviare la documentazione utile per il divorzio.

Da un lato Alemdaroğlu tenterà di rifiutare tale accordo, ricordandole che si sono sposati con il fine di smascherare ogni malefatta di Tahsin, dall’altro Sühan non vorrà proprio saperne di rivedere la sua posizione e, la sera stessa, farà recapitare a Cesur i documenti utile per far cessare quanto prima la loro unione. Comunque sia, un evento inaspettato farà vacillare la fanciulla…

Brave and Beautiful, trame: Korhan confessa a Sühan di aver assistito all’omicidio di Hasan

Al termine di una serata difficile, Korhan berrà infatti più del dovuto e non potrà fare a meno di pensare che la sua vicinanza con Tahsin potrebbe mettere a rischio prima o poi la sua felicità con Cahide (Sezin Akbaşoğullari) e il figlio che la donna attende. Neanche a dirlo, Sühan sarà la prima a rendersi conto del malessere del fratello e gli chiederà le dovute spiegazioni.

Dopo averle domandato se è davvero innamorata di Cesur e se non le costa divorziare da lui, Korhan si lascerà andare dunque alla difficile confessione e farà presente alla sorella di avere assistito, quando era soltanto un bambino, all’omicidio di Hasan Karahasanoğlu. Le parole del giovane Korludağ screditeranno dunque la versione che Tahsin ha sempre fornito a tutti quanti e porteranno Sühan a cerchiare un chiarimento, piuttosto sofferto, con il suo papà… Per restare aggiornati su questo argomento, seguiteci su Google News andando su questa pagina e cliccando il tasto con la “stellina”.

