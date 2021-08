La morte improvvisa della madre Fügen Karahasanoğlu (Tilbe Saran) farà perdere la bussola a Cesur Alemdaroğlu (Kıvanç Tatlıtuğ) nelle prossime puntate italiane di Brave and Beautiful. Il protagonista della telenovela turca arriverà infatti a mettere in discussione il suo matrimonio con Sühan Korludağ (Tuba Büyüküstün). Scopriamo insieme perché…

Brave and Beautiful, news: ecco come morirà Fügen

Come abbiamo già avuto modo di anticipare nei nostri post precedenti, Fügen perderà la vita al termine di un diabolico piano organizzato dall’evaso Rıza Soyözlü (Yiğit Özşener), il fratello della farmacista Adalet (Nihan Büyükağaç). Deciso a vendicarsi di Tahsin Korludağ (Tamer Levent) per averlo incastrato per l’omicidio del direttore dell’orfanotrofio in cui è cresciuto (in realtà commesso dalla sorella), Riza farà sì che il “cognato” finisca in carcere ingiustamente con la stessa accusa.

Dopo aver costruito una grande gabbia che sospenderà in aria, Riza darà ordine ai suoi complici di rapire Fügen e poi farà credere a Tahsin che all’interno della stessa sia rinchiusa Adalet. A quel punto, Korludağ verrà mosso dall’unico pensiero di liberare la moglie e tenterà di aprire la gabbia con un levachiodi. Agendo in tal modo, l’uomo causerà però la caduta da Fügen da una grossa altezza. Per la madre di Cesur non ci sarà quindi scampo ed esalerà l’ultimo respiro, di fronte al figlio, dopo aver pronunciato il nome del marito Hasan (Ali Pinar).

Brave and Beautiful, trame: Tahsin arrestato per l’omicidio di Fügen

La morte della donna genererà così diversi colpi di scena: ad esempio, Tahsin verrà immediatamente arrestato per l’omicidio, anche se dirà agli inquirenti che il responsabile di tutto quanto è Riza. Quest’ultimo riuscirà però a deviare i sospetti sulla sua persona perché, astutamente, si costituirà alla polizia diverse ore prima del crimine, accettando di farsi nuovamente rinchiudere in carcere.

Da un lato per Tahsin si apriranno inevitabilmente le porte della prigione, dall’altro Cesur dovrà affrontare il lutto per la perdita improvvisa della madre e ancora una volta identificherà nel Korludağ il responsabile del suo ultimo dolore. Ovviamente, Alemdaroğlu scarterà fin da subito l’ipotesi che Riza sia coinvolto nella questione, ma piuttosto penserà che il “suocero” abbia manipolato gli eventi proprio per accusarlo e risultare la “vittima” di tutta la situazione.

Brave and Beautiful, spoiler: Cesur “rompe” con Sühan

Proprio per tale ragione, Cesur finirà per prendersela anche con Sühan. Appena quest’ultima si recherà in camera mortuaria per dargli il suo sostegno per quanto successo a Fügen, Alemdaroğlu intimerà alla moglie di non sfiorarlo perché, con l’ultima azione che ha commesso Tahsin, è impossibile per lui continuare ad amarla. Cesur sosterrà infatti che, ogni volta che la guarda negli occhi, non potrà fare a meno di pensare che è la figlia dell’uomo che ha ucciso tutti i suoi familiare: il padre, i nonni e, adesso, anche la mamma.

Un discorso intriso di dolore che si concluderà con la rottura tra i due protagonisti. In seguito al funerale, Cesur lascerà infatti Korludağ e farà perdere le tracce per 45 giorni. Tuttavia, Sühan non vorrà arrendersi e, certa che il marito le abbia detto quelle parole soltanto poiché distrutto dal lutto, continuerà ad aspettarlo… Per restare aggiornati su questo argomento, seguiteci su Google News andando su questa pagina e cliccando il tasto con la “stellina”.