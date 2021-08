Un efferato omicidio sconvolgerà la vita degli abitanti di Korludağ nelle prossime puntate italiane di Brave and Beautiful: Fügen Karahasanoğlu (Tilbe Saran), la madre di Cesur Alemdaroğlu (Kıvanç Tatlıtuğ), perderà infatti la vita al termine di un complesso piano organizzato dal cattivissimo Riza Soyözlü (Yiğit Özşener), il fratello evaso della farmacista Adalet (Nihan Büyükağaç).

Brave and Beautiful, news: Riza evade e costruisce una gabbia

Le anticipazioni segnalano che Riza riuscirà ad evadere nel bel mezzo di un attentato organizzato dal cognato Tahsin Korludağ (Tamer Levent) per impedirgli di mettersi in contatto con Cesur e svelargli ciò che sa sulla morte del padre Hasan (Ali Pinar). Da quel momento, Riza sarà irrintracciabile ed avrà un unico obiettivo: vendicarsi di Tahsin, colpevole di averlo incastrato circa trent’anni prima per l’omicidio del direttore dell’orfanotrofio in cui è cresciuto (un crimine commesso in realtà dalla sorella Adalet, ormai moglie del Korludağ Senior).

Contando sull’aiuto di diversi complici, Riza si procurerà un nascondiglio e, con fare misterioso, passerà gran parte delle sue giornate a costruire una grande gabbia sospesa in aria, capace di aprirsi nel basso e far cadere da un’altezza elevata qualunque cosa si trovi al suo interno. Le intenzioni dell’evaso saranno poco chiare, ma purtroppo si ritorceranno sulla povera Fügen…

Brave and Beautiful, trame: Riza attira Tahsin in una trappola

In una determinata giornata, Fügen uscirà infatti per la sua passeggiata mattutina in compagnia di Şirin Turhan (Irmak Örnek) e della sua infermiera, assunta da Cesur per badare ai suoi eccessi d’ira dovuti all’Alzheimer. Per arrivare in un luogo più sicuro, Şirin deciderà di prendere la macchina ma, dopo alcuni chilometri, si renderà conto del fatto che la strada è stata ostruita da alcuni rami caduti da un albero. A quel punto, la ragazza si farà aiutare dall’infermiera per togliere i detriti ma, in quei pochi minuti, qualcuno riuscirà ad attirare fuori dalla macchina Fügen, che sparirà nel nulla.

Negli stessi attimi, Tahsin riceverà un bigliettino da uno scagnozzo di Riza, che gli chiederà di presentarsi in una fabbrica abbandonata di Korludağ se non vuole che succeda qualcosa di brutto alla moglie Adalet. Visto che non riuscirà a rintracciarla per nessun motivo, Tahsin si farà prendere dal panico ed eseguirà gli ordini del cognato. Agendo in tale maniera, l’uomo percorrerà così la strada in cui Fügen è scomparsa, cosa che farà pensare a Şirin che sia stato lui a prelevarla!!!

Brave and Beautiful, spoiler: Riza “usa” Tahsin per uccidere Fügen

La tragedia sarà presto servita: allarmato da Sühan (Tuba Büyüküstün) – a sua volta avvisata da Şirin – circa quello che sarà successo, Cesur cercherà disperatamente di rintracciare Tahsin con l’aiuto del fidato Kemal (Fırat Altunmeşe) e del procuratore Serhat (Serdar Özer). In quegli stessi momenti, Tahsin arriverà quindi nella fabbrica e sentirà il lamento di una donna provenire dalla gabbia costruita proprio da Riza.

Credendo erroneamente che il “nemico” abbia rinchiuso lì Adalet, Tahsin farà il possibile per aprire la gabbia, ma non calcolerà che la stessa è stata sospesa a diversi metri d’altezza. Quando forzerà l’uscita, Korludağ innescherà la caduta della prigioniera, che risulterà essere Fügen. Una scena agghiacciante a cui purtroppo assisterà persino Cesur, che arriverà sul posto proprio nel bel mezzo della caduta della madre.

Per Fügen, purtroppo, non ci sarà più nulla da fare: la donna esalerà l’ultimo respiro dopo aver pronunciato il nome del marito Hasan, ma a quel punto Cesur si avventerà come prevedibile su Tahsin e tenterà di strangolarlo. Inevitabilmente, la polizia dovrà poi procedere con l’arresto di Korludağ, che però sosterrà di essere caduto in una trappola poiché convinto che fosse Adalet la donna in pericolo.

E Riza che cosa farà dopo aver compiuto, seppur non materialmente, l'omicidio? Il giorno prima del fattaccio si costituirà alla polizia deviando i sospetti da sé, consapevole di aver dato a Cesur un motivo in più per continuare la sua battaglia contro Tahsin…