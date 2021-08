Brave and Beautiful anticipazioni: questo ragazzo tenterà di uccidere TAHSIN, ecco perché

Nelle prossime puntate italiane di Brave and Beautiful saranno tanti i momenti carichi di alta tensione. Come abbiamo anticipato nei nostri precedenti post, tutto partirà quando Tahsin Korludağ (Tamer Levent) tenterà di sbarazzarsi di Rıza Soyözlü (Yiğit Özşener), lo scomodo fratello della moglie Adalet (Nihan Büyükağaç), e la situazione gli sfuggirà decisamente di mano…

Brave and Beautiful, news: Riza riesce ad evadere

Le anticipazioni indicano che la situazione comincerà a farsi incandescente quando, pur essendo ancora rinchiuso in carcere, Riza cercherà di mettersi in contatto con Cesur Alemdaroğlu (Kıvanç Tatlıtuğ). Dato che sarà stato arrestato trent’anni prima per l’omicidio del direttore dell’orfanotrofio, in realtà compiuto da Adalet, Tahsin temerà che il “cognato” possa parlare con Cesur poiché, in fondo, sarà anche l’unico in grado di testimoniare che Hasan Karahasanoğlu (Ali Pinar) è stato ucciso, mentre lui avrà fatto passare la sua morte come un suicidio.

A quel punto, il Korludağ Senior si avvarrà dei “suoi” funzionari di Stato corrotti per far trasferire Riza in un altro carcere. Dopo ciò, Tahsin contratterà l’ex poliziotto Mutlu ed altri uomini per intercettare il camion che starà trasportato l’uomo… col fine di ucciderlo! Tuttavia, questo piano non andrà a buon fine e alla fine Riza riuscirà a fuggire e far perdere le tracce di sé…

Brave and Beautiful, spoiler: Rifat Ilbey gravemente ferito

In questa intricata faccenda si inserirà anche Rıfat İlbey (Müfit Kayacan), l’alleato numero uno di Cesur. L’uomo avrà infatti modi di assistere all’attentato non riuscito a Riza, ma non potrà testimoniare perché, proprio in quegli istanti, una macchina andrà verso di lui e lo ridurrà in fin di vita. Rifat verrà così portato in ospedale, dove verrà raggiunto anche dalla moglie e dal figlio Kaan.

Proprio quest’ultimo dimostrerà di non sopportare Cesur, che accuserà delle continue assenze del padre in nome di una vendetta che ormai dura da tanti anni contro Tahsin. Insomma, Kaan non riuscirà a comprendere per quale ragione Rifat abbia sposato la causa di Cesur, anche se sarà pienamente a conoscenza del fatto che il suo papà era un vecchio amico di Hasan Karahasanoğlu.

Col trascorrere dei giorni, la rabbia del giovane si riverserà dunque su Tahsin Korludağ…

Brave and Beautiful, trame: Kaan cerca di uccidere Tahsin

Eh sì: vi anticipiamo che, la sera del compleanno di Sühan (Tuba Büyüküstün), Kaan si introdurrà nell’officina del padre e prenderà una pistola. Grazie ai filmati della videosorveglianza, Cesur si renderà immediatamente conto di ciò che sta facendo il giovane e si metterà subito a cercarlo, finché non comprenderà che si sta recando proprio da Tahsin, che ha individuato come il responsabile dell’ultimo incidente capitato a Rifat.

Agendo in tale maniera, Cesur arriverà alla tenuta Korludağ proprio quando Kaan starà puntando una pistola contro Tahsin, che avrà al suo fianco lo scagnozzo Salih (Okday Korunan). Per fortuna, la tragedia non ci sarà poiché l’arma sarà scarica e dunque Kaan non potrà fare del male all’anziano uomo.

Nonostante questo, il ragazzo verrà arrestato e Cesur sceglierà di accompagnarlo in commissariato, dove avrà luogo l'ennesimo colpo di scena. Avremo modo di riparlarne…