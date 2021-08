Nelle prossime puntate italiane di Brave and Beautiful, la gravidanza reale e inaspettata spingerà Cahide Korludağ (Sezin Akbaşoğulları) a rivedere i suoi accordi con l’alleata Hülya Yıldırım (Zeynep Kızıltan). In attesa di trovare una soluzione, la moglie di Korhan (Erkan Avcı) cercherà però di mettere un po’ di distanza tra lei e l’ex prostituta e questo porterà Sühan Korludağ (Tuba Büyüküstün) ad affrontare un grave pericolo…

Brave and Beautiful, news: Cahide scopre di essere incinta

Le anticipazioni segnalano che Cahide scoprirà di essere realmente incinta quando si troverà costretta a fare un’ecografia. In pratica, un giorno la donna comincerà ad avvertire delle forti nausee che la porteranno a vomitare per strada.

A quel punto, a prestare soccorso a Cahide sarà Mihriban Aydınbaş (Devrim Yakut), che la convincerà a recarsi in ospedale al fine di capire se si sia intossicata con del cibo esattamente come sarà avvenuto qualche ora prima a Korhan.

Quest’ultimo, avvisato dalla conoscente, si recherà nella struttura sanitaria dove è stata portata Cahide e insisterà affinché venga visitata da un ginecologo, visto il suo stato interessante. Date le numerose menzogne raccontate, la Korludağ si metterà quindi in contatto telefonicamente con Hülya e le ordinerà di recarsi da lei il prima possibile in modo tale da procurarsi un’altra documentazione falsa.

Tuttavia, la complice non riuscirà ad arrivare in tempo e Cahide dovrà fare un’ecografia, su insistenza del diretto interessato. E proprio in quel momento la cattivona apprenderà di essere incinta…

Brave and Beautiful, trame: Cahide cerca di allontanarsi da Hülya

Obbligatoriamente, Cahide dovrà quindi fare i conti con questo imprevisto, dato che sarà incinta di soli due mesi (e non di cinque mesi e mezzo come ha raccontato a tutti quanti). Oltre a continuare a indossare un pancione finto, a questo punto la Korludağ non saprà più che farsene del bambino che Hülya doveva cedergli, ma non avrà il coraggio di affrontare la questione con la diretta interessata.

Da un lato Cahide nasconderà dunque a Hülya che aspetta un bambino e comincerà ad evitarla dandole delle spiegazioni poco convincenti, dall’altro la Yildirim non potrà fare a meno di insospettirsi per l’atteggiamento assunto dalla nuora di Tahsin (Tamer Levent) e, dopo quasi due mesi senza incontrarla, insisterà per avere un appuntamento.

Date le continue richieste, Cahide accetterà quindi di vedere Hülya nella casa di Nisantasi di proprietà familiare…

Brave and Beautiful, spoiler: Hülya aggredisce Sühan

L’imprevisto non tarderà così ad arrivare: nello stesso giorno dell’appuntamento, Sühan sceglierà di rifugiarsi in quell’abitazione. La nostra protagonista sarà infatti sconvolta per lo sparo ricevuto dal padre Tahsin e, come se non bastasse, sarà stanca della guerra intrapresa dal marito Cesur Alemdaroğlu (Kıvanç Tatlıtuğ) per vendicarsi di lui.

Incurante del fatto che la Korludağ si trovi lì, Hülya entrerà quindi nella casa con le chiavi che Cahide le ha dato ma farà scattare inavvertitamente l’allarme. Al suono dello stesso, Sühan si sveglierà per controllare e, per evitare di essere vista, la Yildirim le darà un colpo di ombrello all’altezza della schiena facendole perdere i sensi.

In questo modo, Hülya riuscirà quindi a farla franca per l’ennesima volta, ma Cahide capirà che ormai la sua alleata e pericolosa e dev’essere allontanata quanto prima dalla sua famiglia… Per restare aggiornati su questo argomento, seguiteci su Google News andando su questa pagina e cliccando il tasto con la “stellina”.

