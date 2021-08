Una nuova svolta segnerà, almeno per ora, la fine del matrimonio tra Cesur Alemdaroğlu (Kıvanç Tatlıtuğ) e Sühan Korludağ (Tuba Büyüküstün). Nelle prossime puntate italiane di Brave and Beautiful, i due innamorati non riusciranno a superare le loro divergenze e divorzieranno. Tuttavia, il loro amore sarà abbastanza duro da “sconfiggere”…

Leggi anche: Brave and beautiful raddoppia la sua durata per 5 giorni (e Love is in the air alle 16,30), ecco quando

Brave and Beautiful, news: Sühan e Cesur in contrasto sull’omicidio di Fügen

Se vi è capitato di leggere i nostri post precedenti dedicati alle anticipazioni, sapete già che le prime avvisaglie della crisi matrimoniali si avranno in seguito alla morte di Fügen Karahasanoğlu (Tilbe Saran), che cadrà vittima di una trappola mortale organizzata dal pazzo Rıza Soyözlü (Yiğit Özşener) per far ricadere la colpa su Tahsin Korludağ (Tamer Levent). Da un lato Cesur crederà che sia stato il suo nemico numero uno a fare fuori la madre, dall’altro Sühan si schiererà apertamente dalla parte del padre e tornerà a vivere a villa Korludağ appena il marito, oltre a sparire per 45 giorni, le comunicherà che no vuole più stare con lei (ciò perché ogni volta che la guarda pensa al fatto che è la figlia dell’uomo che ha distrutto la sua famiglia).

Fatto sta che la coppia non riuscirà a stare lontana, tant’è che finirà per fare ancora l’amore appena Cesur metterà piede nella cittadina. Di lì a poco, la situazione sarà però destinata a precipitare. Ciò avverrà quando il giudice farà uscire Tahsin di prigione. Alemdaroğlu non riuscirà infatti a testimoniare il falso e non potrà dire di aver visto il Korludağ Senior aprire la gabbia, che si è aperta dal una grossa altezza e che ha procurato la caduta mortale di Fügen.

Brave and Beautiful, trame: Riza si intrufola a casa di Cesur

Le tensioni maggiori tra i coniugi Alemdaroğlu si verificheranno però in seguito ad un altro avvenimento: ad un certo punto, la farmacista Adalet (Nihan Büyükağaç) deciderà di costituirsi per gli omicidi di Hasan (Ali Pinar), il padre di Cesur, e del direttore dell’orfanotrofio in cui è cresciuta. A quel punto, Riza ritornerà in libertà ed avrà modo di trovare ospitalità a casa di Cesur (visto che quest’ultimo vorrà tenerlo vicino a sé per capire se sappia qualcosa di sconveniente su Tahsin).

Tutte le nostre news anche su Instagram (entrando da QUI)

Questo darà l’occasione a Riza di tessere un grande intrigo: grazie ad un suo amico mendicante, l’uomo farà infatti modo che si riaccendano i riflettori sulla morte di Fügen. In un primo momento, il “complice” farà infatti sapere a Cesur e Sühan che l’assassinio della donna è stato architettato dallo stesso Riza ma, su ordine di quest’ultimo, dirà il contrario al procuratore Serhat (Serdar Özer) ed accuserà nuovamente Tahsin!

Brave and Beautiful, spoiler: Sühan e Cesur divorziano!

Questo a quali tipi di risvolti porterà? Come facilmente prevedibile, Sühan continuerà a persistere con l’idea che il padre non possa avere ucciso Fügen e ribadirà a Cesur che vuole porre fine al loro matrimonio. Dopo aver rimandato diverse udienze, facendo imbestialire anche l’avvocato Banu Vardar ( Gözde Türkpençe), alla fine Alemdaroğlu si presenterà in tribunale e darà il suo consenso per il divorzio.

E così, agendo in tale maniera, Cesur e Sühan smetteranno di essere marito e moglie, anche se sarà abbastanza chiaro che si amano ancora… Per restare aggiornati su questo argomento, seguiteci su Google News andando su questa pagina e cliccando il tasto con la “stellina”.