Le cose stanno per cambiare su Canale 5, visto che dal 13 settembre con la ripresa di Uomini e donne si va a ripristinare il palinsesto pomeridiano collaudato da anni. Resta da capire il tassello del “dopo-Maria” in quanto, pillole di reality a parte, ci sarà una soap a precedere l’appuntamento con Pomeriggio Cinque e tutti pensano che sarà Love is in the air.

Ma di questo vi riparleremo presto. Concentriamoci intanto sulla settimana precedente, quella che per la precisione inizierà lunedì 6 settembre: si tratterà di una settimana di transizione, perché ancora non saranno ricominciati tutti gli appuntamenti del daytime ma proprio il 6 riprenderà la trasmissione di Barbara D’Urso (alle 17,35).

Brave and Beautiful: doppia puntata dal 6 al 10 settembre, a seguire Love is in the air

Ciò farà sì che l’ammiraglia Mediaset proporrà una programmazione temporanea – senza più film del pomeriggio – che durerà solo sino a venerdì 10 settembre, e che – salvo variazioni dell’ultima ora – dovrebbe essere così composta: alle 13,40 come sempre Beautiful e a seguire Una vita; poi, alle 14,45, partirà una maratona di Brave and beautiful composta da due episodi mandati in onda in successione e che si concluderà intorno alle 16,30, orario in cui ci sarà Love is in the Air.

La sensazione è che le vicende di Eda e Serkan già dal 6 settembre possano traslocare in quello che sarà il loro nuovo orario definitivo, ma per il momento non ci sono ancora informazioni ufficiali. Tornate a trovarci per nuove news. Per restare aggiornati su questo argomento, seguiteci su Google News andando su questa pagina e cliccando il tasto con la “stellina”.

