Fiction Canale 5 autunno 2021: data uscita, quando va in onda, inizio

Dopo aver presentato i titoli che vedremo da settembre su Rai 1 e Rai 2, in questo post ci occuperemo delle fiction che invece scalderanno il mercoledì sera della nuova stagione tv di Canale 5.

A dare il via alla nuova stagione di Fiction Mediaset saranno Giuseppe Zeno e Anna Valle, due attori molto amati e legati a tante fiction di successo. Su Canale 5, da mercoledì 15 settembre, li vedremo in Luce dei tuoi occhi, un inedito thriller melò che racconta il calvario di Emma Conti (Valle), una ex étoile di fama internazionale convinta che la figlia (che le hanno fatto credere sia nata morta) sia ancora viva e sia una delle allieve dell’Accademia di danza dove lei ha mosso i primi passi. Fondamentale nella sua battaglia sarà il supporto di Enrico (Zeno), insegnante di liceo con cui Emma vivrà un’intensa storia d’amore.

Dopo il successo di Buongiorno Mamma (la seconda stagione arriverà nel 2022), Raoul Bova torna su Canale 5 in veste di attore e produttore nella nuova serie Giustizia per tutti, in cui interpreta Roberto, un rinomato fotografo che sconta ingiustamente dieci anni di carcere per l’omicidio della moglie. Una volta fuori dalla prigione, per lui inizia la vera grande sfida: ricostruire da zero la sua vita, fare chiarezza sulla misteriosa morte della moglie e, soprattutto, recuperare il rapporto con la figlia Giulia, cresciuta con la zia Daniela. Nel cast anche la campagna dell’attore Rocio Munoz Morales. Non è ancora disponibile la data precisa in cui la serie andrà in onda.

Un altro titolo molto atteso dal pubblico è Storia di una famiglia perbene, la serie ispirata al best seller di Rosa Ventrella che riunisce in video una coppia di attori molto amata: Giuseppe Zeno e Simona Cavallari (dopo il successo della serie Le mani dentro la città, trasmessa dalla stessa rete nel 2014). La nuova serie diretta da Stefano Reali è ambientata a Bari tra il 1985 ed il 1992 e racconta del rapporto speciale che fin dall’infanzia lega Maria De Santis (Cavallari), detta Malacarne, figlia di pescatori, e Michele (Zeno), figlio del boss Nicola Straziota. Negli anni, la loro amicizia si trasforma e diventa un grande e intenso amore, purtroppo ostacolato dalle loro rispettive famiglie. I due innamorati dovranno lottare contro il loro stesso sangue per vivere il loro sentimento. Anche per questa serie non c’è ancora la data precisa in cui comincerà.

