Grand Hotel è senza dubbio la sorpresa del palinsesto estivo di Canale 5. Produzione spagnola datata 2011, la telenovela è diventata ben presto un appuntamento fisso per molti appassionati della prima rete generalista di Mediaset. Protagonisti delle vicende sono due giovani appartenenti a differenti classi sociali che si ritroveranno a collaborare strettamente per un nobile fine.

Lo svolgimento della vicenda è ormai noto. Tutto parte quando Julio Olmedo decide di recarsi al Grand Hotel per far visita a sua sorella Cristina. Non trovandola nell’albergo dove prestava servizio come domestica, l’uomo diventa disposto a tutto pur di rintracciare la sua congiunta e trova in Alicia una preziosa quanto inaspettata alleata. Il loro rapporto però va ben oltre quello di semplici amici e tra i due scoppia presto la passione, scatenando l’ira di Diego, da tempo promesso sposo della donna…

A interpretare l’affascinante Alicia Alarcón è l’attrice e modella spagnola Amaia Salamanca. Nata a Madrid il 28 marzo del 1985, muove i primi passi nel mondo dello spettacolo a vent’anni, quando viene selezionata da Movistar come testimonial della loro nuova campagna pubblicitaria. Qualche mese più tardi arriva la prima scrittura nella serie televisiva SMS, che segna il debutto dell’attrice sul piccolo schermo.

Nel 2007 Amaia è impegnata nella fiction Los Hombres de Paco, mentre l’anno seguente acquisisce grande notorietà venendo scelta come protagonista della serie Sin tetas no hay paraiso. Raggiunta una certa fama nel proprio Paese, la Salamanca diventa la testimonial ufficiale della Tampax, alternando questo ruolo al debutto sul grande schermo grazie alla pellicola Fuga de cerebros. Nello stesso periodo comincia anche a prendere dimestichezza con il teatro: inizia infatti una fruttuosa collaborazione con una compagnia iberica, che le consentirà di partire in tour con lo sceneggiato La marchesa di O.

È il 2011 l’anno che sancisce la definitiva consacrazione di Amaia, impegnata a prestare il volto ad Alicia Alarcón per la fiction Grand Hotel, in onda in queste settimane su Canale 5. Le ultime fatiche della showgirl risalgono rispettivamente al 2017 e al 2019 con la serie tv La gloria e l’amore e il film per la televisione Nonostante tutto.

All’impegno televisivo, Amaia Salamanca accompagna una carriera ben avviata nel mondo della moda: la donna è infatti una delle indossatrici di riferimento di Marco Alday. Molto riservata per quanto riguarda la vita privata, l’attrice è sposata dal 2010 con l‘imprenditore Rosauro Varo Rodriguez, da cui ha avuto tre figli: Olivia, nata nel 2014, Nacho, nato nel 2015, e Matteo, nato nel 2016.

