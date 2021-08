Nel corso delle nuove puntate de Il Paradiso delle Signore, in onda su Rai 1 a partire da lunedì 13 settembre 2021, i telespettatori avranno l’occasione di rivedere l’amatissima Tina Amato (Neva Leoni). La terzogenita di Agnese (Antonella Attili) e Giuseppe (Nicola Rignanese) tornerà infatti a Milano e la sua carriera di cantante sarà ormai completamente in ascesa.

La ragazza però potrebbe presto interagire con un altro volto noto della fiction. Si tratta del pubblicitario Roberto Landi (Filippo Scarafia), personaggio che abbiamo conosciuto quando la fiction andava in onda in prime time…

Il Paradiso delle Signore 6, rumor: Tina e Roberto lavoreranno insieme?

In base alle anticipazioni e indiscrezioni apparse sul web, Roberto potrebbe infatti ricominciare a lavorare a stretto contatto con Vittorio Conti (Alessandro Tersigni) per lanciare la rivista Paradiso Market. A quel punto, Tina diventerebbe la candidata ideale per un servizio all’interno della stessa. Cosa che, ovviamente, la porterebbe ad interagire con Landi.

A supporto di tale tesi ci sono infatti alcune story pubblicate da Filippo Scarafia, l’interprete di Roberto. Negli scatti, l’uomo appare infatti al fianco di un’elegantissima Neva Leoni in quello che sembra essere a tutti gli effetti un servizio fotografico.

Un escamotage che, probabilmente, servirà a reintrodurre la giovane Amato nelle vicende del Paradiso delle Signore, il grande magazzino gestito da Vittorio. Anche perché, almeno per ora, tutto tace su Sandro Recalcati (Luca Capuano), il grande amore di Tina (che non dovrebbe comparire nelle nuove puntate). Per restare aggiornati su questo argomento, seguiteci su Google News andando su questa pagina e cliccando il tasto con la “stellina”.

