Nella sesta stagione de Il Paradiso delle Signore, in partenza su Rai 1 da lunedì 13 settembre, ci sarà spazio anche per il ritorno di Anna Imbriani (Giulia Vecchio), che non appare nelle vicende della soap dall’epoca in cui veniva ancora trasmessa in prima serata. Dopo varie peripezie, la donna era infatti fuggita da Milano al fianco dell’amato Quinto (Cristiano Caccamo) per fuggire da Massimo Riva, il padre della figlia Irene. Da allora si sono perse le sue tracce, ma presto sarà l’ora di scoprire che cosa le è successo…

Il Paradiso delle Signore, news: Anna torna a Milano dopo la morte di Quinto

In un’intervista concessa al settimanale Di Più Tv, Giulia Vecchio ha rilasciato delle succose anticipazioni sul suo personaggio, spiegando che Anna, in seguito alla morte di Quinto, tornerà a Milano per chiedere aiuto al pubblicitario Roberto Landi (Filippo Scarafia), che ormai avrà ricominciato a lavorare al Paradiso delle Signore al fianco di Vittorio Conti (Alessandro Tersigni).

Consapevole del fatto che Massimo la stia ancora cercando per prenderle Irene (che era stata affidata a lui) e crescerla con la moglie sterile, la Imbriani lascerà la piccola nel paese dei suoi genitori e cercherà di rifarsi una vita nel capoluogo milanese.

Il Paradiso delle Signore, spoiler: Anna lavorerà al Circolo

In tal senso, la Vecchio ha spiegato quale sarà il luogo di lavoro di Anna:

Nonostante Roberto insista, non vuole chiedere aiuto a Vittorio Conti. Teme il suo giudizio. In più teme che Massimo, che conosce tutti quelli che lavorano con lei al Paradiso, lo tenga d’occhio. Andrà a lavorare al circolo, dove nessuno la conosce.

Insomma, almeno per ora, la Imbriani troverà impiego al Circolo. Ma non è affatto detto che, nonostante questo, Massimo non riesca a trovarla… Per restare aggiornati su questo argomento, seguiteci su Google News andando su questa pagina e cliccando il tasto con la “stellina”.

