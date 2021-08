Sono iniziate in Italia le riprese de Il quinto giorno (titolo internazionale The Swarm), la serie-evento in otto episodi basata sull’omonimo romanzo di Frank Schätzing. Si tratta di un thriller ambientale ad alto budget co-prodotto da Italia, Francia e Germania (Rai, Zdf e France Tv) le cui registrazioni andranno avanti fino a settembre inoltrato.

La storia ha inizio quando un gruppo di esperti delle compagnie petrolifere norvegesi scopre che il fondale marino è popolato da un misterioso sciame di creature marine che inizia ad attaccare gli esseri umani lungo le coste di tutto il mondo. Una preoccupante cascata di eventi apparentemente non collegati ma troppo straordinaria per essere solo una coincidenza. E così, mentre il mondo rischia di essere trascinato sull’orlo nel caos più totale, un gruppo di scienziati si mette subito al lavoro per capire da cosa dipendono quegli strani fenomeni.

La scoperta degli esperti sarà spaventosa: nei profondi abissi del mare esiste una misteriosa civiltà marina dotata di un’intelligenza sconosciuta e dunque l’essere umano non è più l’unica specie intelligente che vive sul pianeta terra.

A più di 15 anni dalla pubblicazione dell’amatissimo romanzo tradotto in ventisette lingue, e dopo tre anni di intensa preparazione (più un anno di ritardo a causa dell’emergenza sanitaria purtroppo ancora in corso), le riprese del suo adattamento televisivo vanno avanti senza sosta e si concentreranno principalmente in Italia (Puglia, Lazio e Veneto) per poi spostarsi in Belgio.

Il quinto giorno è un inquietante e super affascinante thriller ecologico che – oltre a una produzione di alto livello cinematografica – potrà contare anche su un nutrito cast stellare dal respiro internazionale, diretto dal trio di registi Luke Watson, Barbara Eder e Philipp Stoelzl. Per adesso ancora non è stata comunicata una data di uscita ma sicuramente l’atteso debutto della serie vedrà la luce solo nel 2022.

