Questa sera (30 agosto 2021) in prima tv su Canale 5 va in onda La campionessa (titolo originale Ride Like a Girl), il film biografico diretto dalla regista Rachel Griffiths che racconta la vera storia di Michelle Payne, la prima donna fantino a vincere in 155 anni la Melbourne Cup, la prestigiosa corsa di cavalli che ogni anno si tiene in Australia.

Michelle Payne (interpretata dall’attrice australiana Teresa Palmer) è la più giovane di dieci fratelli, cresciuti dall’autoritario e testardo addestratore di cavalli Paddy Payne (Sam Neill), dopo che la loro madre è morta tragicamente in un incidente d’auto quando lei aveva appena sei mesi. Fin da piccola Michelle sogna di diventare una campionessa e, malgrado suo padre non sia d’accordo, a quindici anni lascia la scuola per diventare un fantino.